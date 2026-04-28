용산역 상경길 택배 발송 편리해져

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 한국철도공사 전남본부는 고객들이 역에서 바로 물품을 발송할 수 있는 스마트 택배 서비스인 ‘레일택배’를 전라선 여수엑스포역에서 본격 운영한다고 밝혔다.

레일택배는 코레일이 민간과 협업해 철도역 내에 무인택배함을 설치해 철도 승객 등 국민 누구나 쉽고 편리하게 택배를 보낼 수 있도록 설계된 생활 밀착형 물류 서비스다.

이용 방법은 모바일앱 ‘코레일톡’ 또는 ‘롯데택배’에서 접수 가능하며 온라인으로 접수와 결제를 마친 뒤 기차역 안에 있는 무인택배함에 물건을 넣고 운송장을 발급받으면 전국으로 발송된다.

규격은 가로 40㎝·세로 40㎝·높이 20㎝이고 중량은 5㎏ 이내(중·소형 물품 위주), 요금은 전국 단일가 2500원(단, 제주 및 도서·산간 지역은 추가 요금 발생)이다.

코레일 전남본부 관계자는 “레일택배는 정부의 대국민 체감형 서비스 개선 과제의 일환으로 추진된 새로운 생활물류 서비스”라고 말했다.

코레일 측은 여수엑스포역 택배 서비스 이용 추이를 지켜본 뒤 향후 순천역 등으로 확대할 계획이다.