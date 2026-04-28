쌍방울 대북송금 사건 등 조작기소 여부 놓고 공방 30일 결과보고서 채택…위증·불출석 증인 고발도

[헤럴드경제=전현건 기자] 여야는 28일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에서 쌍방울 대북송금 사건 등의 조작기소 여부를 놓고 공방을 벌였다.

증인으로 청문회에 출석한 김성태 전 쌍방울 회장을 상대로 더불어민주당이 검찰의 강압 수사를 말하자 국민의힘은 여당의 증언 회유를 주장하며 신경전을 벌였다.

이건태 민주당 의원은 “윤석열 정권의 정치검찰이 주리를 틀어서 허위 진술을 받고 김성태 증인에 대해서도 압박수사를 했다고 생각한다”며 그의 구치소 접견 녹취록을 제시했다.

이어 “(김 전 회장이) ‘악마보다 못한 놈들이야’라고 면회장에서 말했다”며 “그가 검찰 압박과 조작 수사의 희생물인가 하는 생각이 들었다”고 말했다.

반면 윤상현 국민의힘 의원은 “결국 대북송금 사건의 본질은 경기지사가 하는 공적 사업에 쌍방울이 돈을 대준 것”이라며 “대납 요구가 있었고, 기업도 띄우고 이재명 당시 지사가 대통령이 되면 ‘꿩 먹고 알 먹고’ 한다는 목적 아니었나”라고 지적했다.

그러면서 “갑자기 (청문회에) 왜 나오셨나. 민주당 측의 설득 회유가 있었나”라고도 질의했다. 이에 김 전 회장은 “전혀 그런 사실이 없다”고 답변했다.

국민의힘은 김 전 회장이 청문회 전 민주당 소속인 서영교 위원장 사무실을 방문한 게 아니냐는 의혹도 제기했다. 신동욱 의원은 관련 CCTV 확인까지 요청했다.

하지만 서영교 국조특위위원장은 “(그건) 허위이고 사실이 아니다. 그런 일이 없다”고 선을 그었다. 김 전 회장 역시 “이 자리(청문회장)에서 (서 위원장을) 처음 뵌 것 같다”고 말했다.

이날 종합 청문회는 지난 3월부터 한 달여간 진행된 국정조사 내용을 정리하는 자리다.

특위는 오는 30일 전체회의를 열고 국조 결과보고서를 채택하고, 위증 및 불출석 증인에 대한 고발도 진행한단 방침이다.

박성준 민주당 의원은 “(이번 국조는) 윤석열 정권에서 정적인 이재명 대통령을 제거하고자 하는 공작이 이뤄졌다는 것을 확인하는 자리였다”며 “영화보다 더 영화 같은 일이 사실로 입증되고 있는데 국민의힘은 부당거래와 조작에 능해 프레임을 씌운다”고 강조했다.

반면 김형동 국민의힘 의원은 “특위를 통해 확인된 것은 이른바 쌍방울 대북송금 등 주요 건에 이 대통령께서 관여돼 있다는 사실”이라며 “재판 또한 엄격하게 증거 재판으로 진행됐다는 점을 확인했다. 이번 국조는 ‘이재명 죄 지우기’ 국조였다”고 목소리를 높였다.