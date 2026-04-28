[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력은 28일 서울 서초구 양재동 한전 아트센터에서 미국 에너지기업 PSEG와 765㎸ 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

한전은 “이번 계약은 765㎸급 초고압 송전망의 설계·조달·시공(EPC) 역량과 안정적인 계통 운영능력을 국제적으로 입증한 성과”라며 “미국 시장에서의 경쟁력을 공식적으로 인정받았다”고 설명했다.

한전은 이번 협력을 계기로 단순 기술 자문을 넘어 지분 투자 및 특수목적법인(SPC) 설립 등을 통해 프로젝트에 직접 참여하는 방식으로 미국 전력 시장에 본격 진출할 방침이다.

아울러 한전은 국내 기자재 기업들과 함께 ‘팀 코리아(Team Korea)’ 체계를 구축해 미국 765㎸ 송전망 시장 진출을 추진할 예정이다.

PSEG 관계자는 “한전은 초고압 송전 분야에서 검증된 기술력과 풍부한 운영 경험을 보유한 파트너”라며 “양사의 역량이 결합할 경우 미국 전력 인프라 사업에서 의미 있는 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김동철 한전 사장은 “이번 계약은 한전의 EPC 및 운영 역량이 세계 시장에서 검증된 계기”라며 “국내 기업들과 협력해 지분 투자 등 다양한 방식으로 미국 전력 시장 진출을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.