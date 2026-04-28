기존 창업형 위주 자활근로사업단 탈피, 민간 협력 인턴형 자활근로 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 청년 맞춤형 특화 자활사업단인 ‘청년자립도전 자활사업단’의 운영체계가 전면 개편된다. 바로 사업단에 배치되는 ‘청년형 게이트웨이’가 도입되고 기존에 220만원이던 ‘교육비’는 ‘역량강화비’로 명칭이 바뀌고 지원액수는 300만원으로 인상된다.

보건복지부와 한국자활복지개발원은 자활참여 청년의 기초역량 강화를 집중지원하고 일경험 기회를 확대하기 위해 이번 개편안을 마련하고 29일부터 시행한다고 28일 밝혔다.

개편안의 주요 내용을 보면, ‘청년형 게이트웨이’를 신설해 심리·정서지원과 초기 적응을 집중적으로 지원한다.

청년자립도전 자활사업단 참여를 희망하는 청년은 통상 3개월이 걸리는 일반 게이트웨이(사업단 투입 전 개인별 자립 경로, 자활지원계획을 수립하는 과정)를 거치지 않고, 바로 청년자립도전 자활사업단에 배치된다.

신설되는 청년형 게이트웨이에서는 외부 전문가 연계를 통해 종합자립설계상담과 심리·정서상담(10회)을 지원해 청년들의 우울·불안 등 자활장벽을 완화하고 참여자가 충분한 준비를 거친 후 다음 단계로 진입할 수 있도록 지원한다.

다음으로 임파워먼트Ⅰ과정(역량강화과정)을 개편해 청년 참여자의 기초역량 강화를 집중적으로 지원한다.

기존 ‘교육비’를 ‘역량강화비’로 변경해 다방면의 역량강화에 사용할 수 있도록 자격증, 어학 교육 등으로만 한정됐던 사용 범위를 업무 견학, 자존감 교육 등으로 확대하고, 지원 한도도 현행 220만 원에서 300만 원으로 80만 원 증액한다.

또 임파워먼트Ⅰ 과정과 임파워먼트Ⅱ 과정 간 유연한 이동을 허용해 참여 청년들이 다양한 방식으로 진로 탐색이 가능하도록 개선한다.

마지막으로 임파워먼트Ⅱ 과정(취·창업지원과정)을 민간협력을 통한 일경험 기회 제공 중심으로 개편한다.

자활참여 청년들이 취·창업에 필요한 다양한 일 경험을 쌓을 수 있도록 기존 카페, 편의점 업종 등 창업형 사업단 위주 모델에서 벗어나 인턴형 자활근로를 활성화한다.

이를 위해 민간협력도 확대해 한국자활복지개발원은 대기업 및 공공기관, 광역자활센터는 권역 내 자활기업 등을 중심으로 청년 참여자가 근무할 인턴처를 발굴하고, 필요한 경우 인턴기업에 대한 재정지원 방안도 검토할 예정이다.

이스란 복지부 제1차관은 “청년자립도전 자활사업단은 단순한 근로기회 제공을 넘어 저소득층 청년들의 성장과 자립을 지원하는 과정으로서 큰 의의를 갖는다”며 “기초역량강화와 일경험 축적을 집중적으로 지원해 자활참여 청년들이 성공적으로 사회에 진입할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

김경환 한국자활복지개발원장은 “자활사업 참여 청년들에게 가장 필요한 맞춤형 역량강화 지원과 일경험 기회 제공을 확대할 수 있는 발판이 될 것”이라며 “개정된 청년 맞춤형 운영 매뉴얼이 현장에 잘 안착해 참여 청년들이 심리적 안정부터 기초역량 강화까지 체계적으로 성장해 나가는 든든한 사다리가 되도록 노력하겠다”고 말했다.