개소당 3년간 총 16억 원 투입…주민·전문가 협업 통해 지역문제 해결

[헤럴드경제=이태형 기자] 활용도가 낮아 방치됐던 지역의 유휴공간이 지역 문제를 찾아 해결하는 혁신 거점으로 새롭게 태어난다.

행정안전부는 ‘2026년 다부처 협업 지역역량성장거점’ 조성 사업에 강원특별자치도 춘천시와 경상북도 영주시 2곳을 최종 선정했다고 밝혔다.

이번 사업은 기존 부처나 지방정부별 사업으로 이미 조성된 공간을 주민과 전문가, 지방정부가 함께 지역문제를 발굴하고 해결책을 실험하는 혁신 공간으로 고도화하는 사업이다.

특히, 분절적으로 추진되던 각종 사업을 주민 생활권 중심으로 연계해 지역 특색에 맞는 콘텐츠를 창출하고, 지역 역량 성장 생태계를 구축하는 것을 목적으로 한다.

이번에 선정된 두 지역은 긴밀한 협력을 통해 주민이 직접 지역 문제를 발굴하고 실험하며, 다부처 사업 연계를 통해 생활권 활성화로 이어가는 새로운 지역혁신 모델을 제시했다.

강원 춘천시는 시민, 대학, 행정, 기업이 한데 모여 생활 속 문제를 직접 발굴하고, 소규모 실험을 통해 검증된 해법을 실제 정책으로 연결하는 ‘지역주도형 정책혁신 플랫폼’을 구축한다.

경북 영주시는 주민이 동네를 관찰하고 문제를 정의하며 해결책까지 기획하는 ‘동네계획’을 기반으로, 주민이 정책 수혜자가 아닌 시행 주체로 성장하는 주민 주도형 정책실험실(정책랩)을 운영한다.

이번에 선정된 지역에는 각 개소당 국비 8억 원과 지방비 8억 원을 합쳐 총 16억 원의 사업비가 투입된다. 향후 연차별 평가를 거쳐 3년간 최대 총 16억 원(2·3년차 4억 원), 지방비를 포함해 32억 원의 사업비가 지원된다.

행안부는 사업의 체계적인 추진을 위해 전문가 자문단을 운영하고, 성과공유회 등을 통해 우수사례를 전국으로 확산할 방침이다.

이방무 행안부 사회연대경제국장은 “이번 사업은 지역의 유휴공간을 되살려 주민주도의 정책실험 거점으로 전환하고, 다부처 사업 연계를 통해 생활권 전반의 변화를 끌어내는 새로운 지역혁신 모델을 제시하는 것”이라며 “현장에서 검증된 정책실험이 각 지역의 여건에 맞게 확산해 지속 가능한 지역 활성화로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.