국내외 협력사와 ‘2026년 상생협력데이’ 개최

[헤럴드경제=김현일 기자] 장덕현 삼성전기 사장이 “AI 산업의 고성장세와 자율주행 시스템 고도화 등 삼성전기가 집중하는 산업의 성장은 기회 요인”이라며 “모든 협력사가 차별화된 핵심 기술로 경쟁력 있는 제품을 만들어 내자”고 말했다.

삼성전기는 28일 라마다프라자 수원 호텔에서 주요 협력사 관계자들을 초청해 ‘2026년 상생협력데이(DAY)’를 열고 지난해 생산성·기술 개발·품질·특별 등 4개 부문에서 우수 성과를 거둔 5개 협력사를 시상했다.

행사에는 장덕현 사장과 이달곤 동반성장위원장, 권혁석 협력사 협의회(협부회) 회장(엠케이켐앤텍 대표) 등 관계자 200여 명이 참석했다.

삼성전기는 연 매출 10억원부터 10조원대 기업까지 국내외 약 900여 개 협력사와 거래하고 있다. 이 중 국내 주요 부품업체 40개사가 협부회 회원사로 등록돼 있다.

적층세라믹커패시터(MLCC) 설비를 공급하는 우성에스이는 설비제작 및 셋업일정 단축 성과를 인정받아 생산성 혁신 부문에서 우수상을 수상했다. 카메라모듈 관련 부품을 공급하는 정진넥스텍은 신공법 도입 성과를, 패키지기판 적층을 수행하는 아비코테크는 적층 품질 개선 성과를 각각 인정받아 품질 혁신 부문 우수상을 수상했다.

MLCC용 필름을 공급하는 코스모신소재는 AI서버향 필름 개발로 수율을 개선해 기술 개발 부문 우수상을, 패키지기판 원자재를 공급하는 레조낙은 CCL 등의 전략적 확보 및 공급 성과를 인정받아 특별상을 수상했다.

올해 행사에는 처음으로 협력사의 제품∙기술 전시회가 마련됐다. 삼성전기는 우수 기술이 실제 사업화로 이어질 수 있도록 국내외 판로 개척을 적극 지원할 방침이다.

이달곤 “불확실한 경영환경을 극복하기 위해 대기업과 중소기업 간 협력으로 최고의 제품을 생산하는 것이 중요하다”며 ”앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 동반성장을 이어나갈 수 있도록 지원하겠다“고 밝혔다.

권혁석 협부회장은 “삼성전기와 협력사가 긴밀히 협력한다면 어떤 위기 속에서도 성장할 수 있다”며 “모두가 하나 돼 도약할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.