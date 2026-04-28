성과 칭찬하면서도 “잘못된 것 시정해야” “각 부처, 공공 서비스 일자리 발굴해 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 검찰을 향해 “원죄 같은 것도 있긴 하지만, 업보 같은 것도 있지만 풀어야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 개최된 국무회의에서 “경찰도 그렇고 검찰도 그렇고 공정위도 그러고 많은 업무 성과들을 내고 있는 것 같다”면서 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “우선은 경찰과 검찰은 본인들이 하는 일의 성과에 대한 홍보를 열심히 하라”면서 “이것이 그저 자랑만 한다는 게 아니고, 처벌이나 이런 것은 일반 예방 효과가 있다”고 강조했다.

계속해서 이 대통령은 “‘이런 것도 문제가 되는구나, 이렇게 엄하게 처벌받는구나’ 인식을 하게 되잖나”라며 “다른 사람들로 하여금 범죄 유혹을 줄이기 위해 많이 알리는 것이 좋다”고 했다.

이날 또한 이 대통령은 이진수 법무부 차관에게 “포상을 많이 하라”고 격려하기도 했다. 이 대통령은 “공무원들이 잘한 일에 대해서 충분히 격려하고, 또 그걸 통해서 보람을 느끼고, 또 인정감도 부여하고 그래서 또 더 열심히 하겠다는 의욕도 부여하고 그런 게 꼭 필요하지 않나”라고 했다.

거듭 이 대통령은 “사회적 분위기가 어떻든 간에 그건 또 스스로 해결해야 될 부분도 있다”면서 “또 원죄 같은 것도 있긴 하지만 업보 같은 것도 있지만 풀어야 한다. 잘하는 건 잘하는 거고 잘못된 것에 대해서는 시정해야 한다”고 말했다.

공소청 설치 등 이재명 정부가 추진하는 검찰 개혁이 진행되는 가운데, 검찰 내부의 자체적인 변화 노력도 필요하다는 지적으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 국세청 체납관리단을 예로 들어 공공 일자리 확충 필요성도 언급했다.

이 대통령은 “각 부처에서 소위 생산적인 공공 서비스 일자리를 좀 발굴을 좀 해 달라”면서 “언제 한번 우리 총리님께서 주관해 달라. 제가 엄청난, 수천 수만 명을 고용하는 그런 걸 하라는 게 아니다. 그건 있으면 하시라. 몇십 명, 몇 명, 몇 백 명에 해당되는 것도 각 부처의 실국과 단위로 좀 엄밀하게 조사해 챙겨 보시라”고 당부했다.