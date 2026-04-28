배두나·조카들과 함께 하트티 제작 수익금은 시각장애아동 수술비 지원

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호(KUHO)는 시각 장애 아동을 후원하는 ‘하트 포 아이(HEART FOR EYE)’ 23번째 캠페인을 배우 배두나와 진행한다고 28일 밝혔다.

구호는 2006년부터 하트 포 아이 캠페인을 통해 하트를 모티브로 한 티셔츠를 제작하고, 판매 수익금을 삼성서울병원에 전달하고 있다. 지난해까지 432명 아이들의 개안 수술비와 치료비를 지원했다.

이번 캠페인에는 배우 배두나와 그의 조카인 이안 군, 지아 양, 리아 양이 함께 한다. 배두나의 손글씨와 세 조카가 직접 그린 그림을 상품 디자인에 반영했다. 협업 상품은 성인용·키즈용 반소매 티셔츠와 캔버스 가방으로 구성된다.

배두나와 세 조카는 이번 캠페인 화보에 참여해 사랑이 가득한 가족의 다정한 모습을 보여주기도 했다.

구호는 직접 개발한 하트 디자인의 의류도 출시했다. 시그니처 하트 자수와 꽃 모양의 겹쳐진 하트 프린팅, 스몰 드로잉 하트 프린팅을 적용한 반소매 티셔츠와 피케 티셔츠, 크롭 셔츠 등을 선보였다.

구호의 하트 포 아이 상품은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다.

양혜정 삼성물산 패션부문 구호 팀장은 “구호는 누군가의 오늘을 응원하는 일이 더 나은 내일을 만든다는 믿음 아래, 앞으로도 하트 포 아이의 따뜻한 나눔을 이어갈 계획”이라고 말했다.