특별시농어민수당 통합 개편 예정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 농업의 공익적 가치를 존중하고 농가의 경영 안정을 돕기 위한 ‘2026년 농민공익수당’을 5월29일까지 지급한다.

수당은 농가당 연 60만원이며 광주선불카드로 지급한다. 지급대상은 최종 8459농가다.

광주시는 지난 2월2일부터 3월13일까지 신청을 받아 자격요건 검증을 통해 지급 대상을 확정했다.

지급 대상자는 본인 신분증을 지참하고 4월27일부터 5월29일까지 주소지 행정복지센터에 방문해 수당을 수령할 수 있다.

이번 농민공익수당은 2025년 1월1일 이전부터 계속해 광주시에 주소와 농업경영정보(농지, 농장)를 두고 실제 농업에 종사하고 있으면서, 전년도에 기본직접지불금을 지급받은 농업경영체 경영주 또는 가축‧곤충 사육 농업경영체 경영주에게 지급된다.

카드 사용 기한은 올해 12월31일까지로, 광주시는 지역경제 활성화를 유도하고 미사용 잔액을 효율적으로 관리하기 위해 사용 기한을 단축했다. 2025년 농민공익수당의 사용 기한은 2년으로, 올해 12월31일까지 사용할 수 있다. 만약 기한 내 사용하지 않으면 미사용 잔액은 회수된다.

광주시는 수당 사용 기간이 짧아진 만큼 농민들은 기한 내 잔액을 반드시 모두 사용할 것을 적극 권고하고 있다.