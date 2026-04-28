DL이앤씨, 압구정5구역 조합에 파격 제안 공사비 1139만원, ‘아크로 압구정’ 승부수

DL이앤씨가 압구정5구역을 위해 이주비 LTV 150%, 입주 후 최대 7년 내 분담금 납부 등과 같은 이례적인 사업조건을 조합 측에 제시했다.

28일 업계에 따르면 최근 DL이앤씨는 압구정5구역 재건축 사업 수주를 위해 하이엔드 브랜드 ‘아크로 압구정’(조감도)을 제안하고 평당 1139만원의 공사비를 확정 제안했다.

아크로 압구정이 현실화할 경우 지하 6층~지상 68층, 총 8개 동으로 구성된 아파트 1397세대 및 부대복리시설이 들어서게 된다.

DL이앤씨는 필수사업비 금리의 경우 최근 재건축 사업지 금리 중 최저 수준의 가산금리를 제시했다. 공사기간은 인근 압구정2구역 대비 4개월 단축한 57개월로 조합원의 이주비 및 사업비 이자를 최소한 게 특징이다.

대출 규제 강화와 금리 부담으로 조합원들의 이주비 부담이 늘어난 것을 고려, 이주비 LTV(담보인정비율) 150% 조건을 내걸었다. 상가 부문에서의 조건도 눈길을 끈다. 상가건축 공사비 ‘제로’와 함께, 상가 면적을 조합원안 대비 1696평 확대한 5069평으로 제시했다. 이 경우 조합원안 대비 상가 분양수익이 세대당 6억6000만원 증가할 수 있다. 세대당 실사용 면적 또한 총 1535평 늘렸다.

DL이앤씨 관계자는 “압구정 1등 이주 개시 보장, 대한민국 최고 분양가, 책임준공 확약서 제출 등 이제껏 타 정비사업에서 보기 어려웠던 파격적 조건을 담았다”면서 “DL이앤씨와 아크로가 가진 모든 역량을 총동원해 이번 제안을 준비했다”고 말했다. 김희량 기자