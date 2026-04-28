글로벌 호텔전문가, 미식 경쟁력 강화 외국인 확대 맞춰 럭셔리리조트 도약

파르나스호텔앤리조트의 럭셔리 리조트호텔 파르나스 호텔 제주는 글로벌 호스피탈리티 전문가인 이동환(사진) 총지배인을 신규 선임했다고 28일 밝혔다.

이 총지배인은 스위스 HIM 비즈니스 스쿨과 미국 노스우드대학에서 호텔경영 및 경영학을 전공하고 영국, 스위스, 미국 등 호스피탈리티 선진 시장에서 경력을 쌓아온 전문가다. 국내에서도 파크 하얏트 서울, 콘래드 서울 등 럭셔리 호텔에서 핵심 역할을 수행했다.

2016년부터는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 웨스틴 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주 등에서 식음부문장을 역임하며 미식 경쟁력 강화를 이끌어왔다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 ‘스시 카네사카’는 국내 호텔 최초로 일식 미쉐린 1스타를 획득했다. 안성재, 에드워드 리, 앨빈 렁 등 세계적인 셰프들과의 협업도 주도했다.

최근 제주 관광 시장의 글로벌화가 가속화되며 글로벌 서비스와 미식 경쟁력을 동시에 강화하는 전략이 승부처로 떠올랐다.

현재 파르나스 호텔 제주의 외국인 고객 비중은 최대 26%에 달한다. 여인창 파르나스호텔앤리조트 대표이사는 “제주 관광 시장이 글로벌 중심으로 재편되는 흐름 속에서, 이에 부합하는 서비스 경쟁력 확보가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이동환 총지배인은 “제주를 찾는 해외 고객이 지속적으로 증가하는 흐름 속에서 글로벌 최고 수준의 정교한 서비스와 차별화된 다이닝 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”며 “제주를 대표하는 럭셔리 리조트 호텔 파르나스 호텔 제주를 국내를 넘어 글로벌 데스티네이션으로 성장시키겠다”고 소감을 밝혔다. 강승연 기자