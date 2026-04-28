직업기초능력→직업공통능력으로 명칭 변경 7개 영역 재편…AI 활용·디지털 책임 등 신설 교육·훈련 콘텐츠 확대…STEP 통해 온라인 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인공지능(AI) 시대에 맞춰 ‘직업기초능력’ 제도를 20여년 만에 전면 개편한다. 급변하는 기술 환경 속에서 특정 기술보다 ‘일의 기본기’가 중요해졌다는 판단에 따른 것이다.

고용노동부는 28일 직업기초능력의 명칭을 ‘직업공통능력’으로 변경하고, 미래 핵심 역량을 반영한 새로운 체계를 도입한다고 밝혔다.

직업공통능력은 의사소통, 수리, 문제해결 등 직무와 관계없이 모든 직업인이 공통적으로 갖춰야 할 핵심 역량을 의미한다. 그간 국가직무능력표준(NCS)과 함께 교육·훈련, 채용 등에서 활용돼 왔지만, 2003년 도입 이후 변화된 산업 환경을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 이어져 왔다.

이번 개편의 핵심은 ‘축소·재편’과 ‘미래역량 강화’다. 기존 10개 영역 34개 하위능력을 7개 영역 21개로 재구조화하고, 활용도가 낮은 항목은 정비했다. 대신 인공지능(AI) 활용능력, 디지털 책임의식, 산업안전보건의식 등 새로운 역량을 포함시켜 현장성을 강화했다.

명칭 변경도 눈에 띈다. ‘직업기초능력’이라는 표현이 단순 기초학력 수준으로 오해될 수 있다는 점을 고려해, 모든 직무에 공통적으로 요구되는 핵심 역량이라는 의미를 강조한 ‘직업공통능력’으로 바꿨다.

정부는 제도 개편에 맞춰 교육·훈련 콘텐츠도 확대한다. 교수자용 가이드와 학습자용 워크북을 연내 제작·보급하고, 온라인 동영상 강좌를 개발해 한국기술교육대학교의 직업훈련 플랫폼 STEP을 통해 제공할 계획이다.

편도인 노동부 직업능력정책국장은 “AI 시대에는 기술 자체보다 변화에 적응하고 문제를 해결하는 역량이 중요하다”며 “직업공통능력을 갖춘 인재 양성을 통해 구직자의 취업 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.