美 전력투자·AI수혜 부각, 올해 121%↑ 증권가 “500만원 간다” 목표가 상향

효성중공업의 주가가 400만원까지 돌파하며 급등세를 보이고 있다. 압도적인 국내 최고가 종목이다. 뒤를 이어 150만~160만원대를 기록 중인 고려아연이나 두산과도 격차가 크다.

미국 전력 인프라 투자 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 증가 등이 투자 기대 요인으로 꼽힌다. 최근 증권가도 목표주가 줄상향, 500만원대까지 상향 조정했다.

28일 한국거래소에 따르면 이날 효성중공업의 주가는 오전 9시10분 기준 전일 대비 4.67% 증가한 412만5000원을 기록 중이다. 전날 장중 한때 주가가 400만6000원까지 급등, 역대 최고가를 새로 쓴 데 이어, 이날도 신고가를 기록했다. 효성중공업의 전날 종가(394만1000원)는 지난해 말과 비교해 121.2%나 급등했다.

효성중공업의 1분기 실적이 기대치를 밑돌았지만, 증권가에서 북미 수주 호조세를 긍정적으로 평가하며 목표가를 줄줄이 상향한 점이 매수 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

효성중공업은 24일 장 마감 후 올해 1분기 연결기준 영업이익이 1523억원으로, 지난해 동기보다 48.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 전년 동기 대비 영업이익이 증가했으나, 증권사들의 컨센선스(전망치 평균값)인 1683억원은 하회했다. 그럼에도 유안타증권은 효성중공업의 목표주가를 기존 420만에서 500만원으로 높여 잡았다. 이 회사의 목표주가 중 최고치다.

손현정 유안타증권 연구원은 “영업이익이 당사 추정치를 소폭 하회했으나, 이는 수익성 둔화에 기인한 것이 아니라 미국향 고마진 차단기(GIS/GCB) 물량에 대한 인식 시점 차이에 따른 영향”이라고 분석했다.

미국향 고마진 차단기 물량이 분기말 기준 ‘운송중인재고’로 반영되며 약 400억원 수준의 영업이익이 2분기로 이연됐다는 설명이다. 이를 반영할 경우 1분기 실질 영업이익은 1900억원(영업이익률 약 14%) 수준이라는 게 유안타증권의 해석이다. 이어 “효성중공업의 신규수주는 4조1745억원으로 역대 최대치이고, 신규 수주의 77%가 북미향이며, 수주잔고는 15조1000억원으로 확대됐다”며 “최근 수주는 초고압·고사양 제품이 늘며, 평균판매단가(ASP) 상승과 이익률 개선으로 이어지는 구조”라고 덧붙였다.

IBK투자증권은 목표주가를 490만원으로 상향했고, 교보증권·대신증권은 480만원, SK증권·LS증권은 470만원으로 높여 잡았다. 증권업계는 미국 내 초고압 전력기기 공급이 제한적인 상황에서 AI 데이터센터 전력 수요 등에 대응하려면 변압기부터 차단기까지 모든 기술을 갖춘 효성중공업의 경쟁력이 부각될 것으로 보고 있다.

김태현 IBK투자증권 연구원은 “효성중공업은 미국 최상위 전력망(765kV)급 변압기 공급에서 선도적 지위를 확보하고 있어 고부가가치 물량 중심의 수주 확대 및 마진율 상승 흐름이 지속될 가능성이 높다”고 밝혔다.

김광식 교보증권 연구원은 “미국 전역의 송전 교체 투자는 2035년까지 이어질 것으로 예상되며, 이러한 상황에서 동사의 송전 영역 아이템 확장 전략 수혜가 이어질 것”이라고 전망했다.

나민식 SK증권 연구원은 “신규 수주가 단일 분기 사상 최대를 경신한 가운데 올해 신규 수주 가이던스가 상향될 가능성이 높다”고 말했다. 김지윤 기자