문화 가정 및 소외계층 육성 13년째 후원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 기아 오토랜드광주(공장장 문재웅)는 28일 지역 사회 아동 청소년들의 균등한 성장기회 제공과 꿈 실현을 지원하기 위한 ‘2026 기아챌린지 사업’ 후원금을 전달했다.

‘기아챌린지 사업’은 기아 오토랜드광주에서 2014년부터 13년째 후원하고 있는 대표 사회공헌활동이다. 올해는 기존 드림토크콘서트, 수상한 과학교실, 퓨처챌린지 프로그램을 이어가면서, 초록빛 새싹학교, 하모니 팸케스트라와 같은 신규 프로그램을 추가해 아동 청소년들을 위한 지원을 강화했다.

드림토크콘서트는 중고등학생들을 대상으로 다양한 분야의 멘토들이 자신의 경험과 꿈에 대해 이야기하고 문화예술 공연을 선보이는 프로그램이다. 올해 드림토크콘서트는 학생들의 진로 탐색과 꿈에 대한 열정을 불태울 수 있도록 광주지역 5개 학교에서 개최될 예정이다.

퓨쳐챌린지는 문화예술 분야에서 뛰어난 재능을 보이는 지역 청소년들의 꿈을 응원하는 사업이다. 무용, 미술, 음악 등 다양한 분야에서 선정된 문화예술인재에게는 맞춤형 후원금을 지원하여 자신의 재능을 충분히 발휘할 수 있도록 지원할 예정이다.

이날 후원금 전달식에서 문재웅 기아 오토랜드광주 공장장은 초록우산 어린이재단 김은영 가정위탁지원센터관장에게 후원금 1억 6000만원을 전달했다.

기아 관계자는 “기아챌린지 사업은 지역의 모든 아동 청소년들이 문화와 교육을 통해 성장하고 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하는 사업”이라며 “앞으로도 지역사회 아동과 청소년들의 성장을 응원하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.