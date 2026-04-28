둘째날도 “착착개발은 착각 개발…웃음 나와” “박원순 눈치 보며 침대행정…주민 숙원사업 좌초 방치” 27일 예비후보 등록 첫 논평서도 ‘鄭 부동산 정책’ 비판

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 선거운동 둘째날인 28일에도 정원오 더불어민주당 후보의 부동산 공약에 대한 대한 공세를 이어가고 있다.

오 후보 선거대책위원회 호준석 대변인은 이날 첫 논평을 통해 “정 후보는 재건축·재개발 사업의 속도를 높이겠다며 이른바 ‘착착 개발’을 내걸고 있다”며 “그런데 정 후보의 착착 개발을 들으면 알 수 없는 착잡함이 밀려온다”고 비판했다.

그는 “정 후보는 (서울) 성동구청장 때 1만가구가 넘는 초대형 정비사업의 좌초를 수수방관했던 전력이 있다”며 “그런 후보가 ‘착착 개발’을 하겠다니 웃음이 나온다”고 꼬집었다.

또 “2011년 오 시장은 성수전략정비구역 1·2·3·4 지구의 정비구역 지정과 계획 결정 시 층고 규제를 50층까지 완화해 사업이 가능하도록 만들었다”며 “서울 한강변의 지도를 바꿀 초대형 랜드마크 사업이었다”고 설명했다. 이어 “그러나 이후 취임한 박원순 전 서울시장은 2014년 수립한 서울도시기본계획으로 층고를 35층으로 묶어버렸다”며 “조합은 이미 결정됐던 정비계획대로 50층으로 건축 심의를 올렸지만, ‘박원순 서울시’는 자기들이 만든 규제를 소급 적용해 부당하게 반려해 버렸다”고 부연했다.

그는 “이때 적극적으로 나서 문제를 해결했어야 할 사람이 관할 구청장인 정 전 구청장”이라며 “그러나 지역 주민들의 숙원사업이자 서울의 지도를 바꿀 대형사업이 사실상 좌초됐는데도 정 전 구청장은 말 한 마디 안 하고 침대행정으로 일관했다”고 말했다.

호 대변인은 “결국 오세훈 서울시장이 복귀한 뒤 2023년 10월 층고 제한이 완화된 재정비안이 마련됐고 2024년 11월 서울시 도시계획위원회를 통과했다”며 “규제 대못을 뽑고 정비사업의 동력을 회복시킨 것”이라고 말했다.

그는 “어떻게든 일이 되도록 한 것은 오 후보, 눈치 보며 아무 것도 하지 않은 것이 정 후보다. 앞으로도 똑같을 것”이라고 했다. 이어 “정 후보의 착착 개발이 제대로 실행될 것이라고 믿을 수 없는 이유다. 정 후보는 근거 없이 신통기획을 비난하기 전에 성수전략정비구역 사업 좌초를 방치했던 침대 행정부터 석고대죄하기 바란다”고 덧붙였다.

오 시장 측은 27일 예비후보 등록후 공식 선거 운동 첫 논평으로 정후보의 부동산 정책을 비판한 바 있다. 오 시장 측은 논평을 통해“그토록 재개발·재건축 사업에 진심이라면 말로만 ‘열심히 하겠다’ ‘잘하겠다’고 하지 마시고 이주비 대출 규제를 틀어막고 조합원 지위 양도까지 가로막아 정비사업의 발목을 잡는 이재명 대통령부터 찾아가서 따지라”고 비판했다.