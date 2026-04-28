대동·LG CNS 참여…21.6ha 첨단 온실 구축 정부 “AI 농업 확산 전방위 지원”

[헤럴드경제=김선국 기자] 농업 분야 인공지능 전환을 위한 ‘국가 농업 AX플랫폼’ 사업의 우선협상대상자가 선정됐다.

농림축산식품부는 AX플랫폼 사업 우선협상대상자로 전라남도 컨소시엄을 선정했다고 28일 밝혔다.

이번 공모는 2월 5일부터 4월 3일까지 진행됐으며, 서면·발표·현장 평가를 거쳐 1개 컨소시엄이 최종 선정됐다. 농식품부는 실시협약을 통해 세부 내용을 확정한 뒤 연내 특수목적법인 설립을 완료할 계획이다.

선정된 컨소시엄은 대동을 대표사로 전라남도, 무안군, LG CNS, 대영지에스, 아트팜영농조합법인 등이 참여한다.

지방자치단체는 부지를 제공하고, 기술기업은 AI 영농 모델과 솔루션 개발을 맡는다. 농업법인은 21.6ha 규모의 첨단 온실에서 작물 생산과 현장 검증을 담당한다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “국가 농업 AX플랫폼을 통해 농업의 AI 전환을 가속화할 것”이라며 “정부 출자와 함께 사업 실행력을 높이기 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.