‘디딤돌소득’ 통해 학업 집중 가족돌봄청년 등 시민대표 12명 ‘시민동행선대위원장’으로 발탁 박수민·윤희숙 상임선대위원장…조은희 총괄선대본부장 “시민과 함께 ‘삶의질특별시 서울’ 반드시 완성”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 ‘삶의질특별시 서울 선거대책위원회’를 구성하고 공식 활동에 돌입했다.

또 정치인 중심으로 선대위가 운영되던 정치권 관행을 깨고 오세훈 시정의 각종 정책을 상징하는 시민 12명을 ‘시민동행 선대위원장’으로 전면 배치한 점이 이번 선대위의 특징이다.

이번 선대위 구성은 지난 5년 서울의 변화를 함께 만든 시민들과 함께 앞으로의 미래 서울 청사진을 함께 그리겠다는 오 후보의 의지가 적극 반영됐다고 오 후보 측은 설명했다.

시민동행 선대위원장은 안심소득과 청년취업사관학교 등 오세훈 시정 정책을 통해 삶의 변화를 경험한 인물들로 구성됐다.

금천구에 거주하는 김현섭 위원장은 ‘디딤돌소득’ 지원을 통해 자립과 가계 안정의 성과를 입증했다. ‘희망의 인문학’ 과정을 통해 자립 기반을 마련한 김점수 위원장, 폐원 위기 어린이집을 정상화한 이윤희 위원장 역시 이름을 올렸다. 쪽방촌 주민에게 음식을 제공하는 홍영기·박성순 위원장, 디딤돌소득을 통해 학업에 집중하는 가족돌봄청년인 홍민기 위원장, 4남매를 키우는 강연선 위원장 등도 현장의 목소리를 적극 반영할 예정이다.

IT 분야 비전공자 출신인 윤여종 위원장은 ‘청년취업사관학교’ 교육을 거쳐 IT 개발자로 취업에 성공했으며 남동생 또한 동일한 과정을 통해 취업하며 형제가 함께 성장의 발판을 마련했다. 시니어 토털케어 플랫폼을 개발해 ‘청년스타트업’을 이끄는 박재병 위원장, ‘관악구 뷰티거리’에서 상인들의 목소리를 대표하고 있는 김미정 위원장, 상경청년으로 대학생들의 목소리를 대변할 손명훈 위원장, 서울시 ‘더 아름다운 결혼식’으로 가족을 이룬 김지웅 위원장, 달리기 좋은 도시 서울을 대표할 ‘러닝크루장’ 박진산 위원장이 시민을 대표해 선대위를 이끈다.

상임선대위원장에는 서울시장 후보 경선을 함께 치른 국민의힘 박수민 의원과 윤희숙 전 혁신위원장이 임명됐다. 총괄선대본부장은 조은희 국민의힘 의원이 맡았다.

대변인에는 호준석 국민의힘 구로갑 당협위원장과 이창근 전 서울시 대변인이, 청년대변인에는 신주호 전 국민의힘 상근부대변인이 각각 선임됐다.

선대위는 추후 각 분야 전문가와 서울지역 전현직 국회의원을 중심으로 후보 직속 특별위원회 위원장과 분야별 본부장도 선임해 나간다는 방침이다.

오세훈 후보 ‘점핑업 캠프’는 “시민 선대위원장들은 명예직에 머물지 않고 각 분야의 정책을 제안하고 시민의 기대에 부응하는 캠페인을 보여줄 수 있도록 적극 목소리를 낼 예정”이라고 밝혔다.