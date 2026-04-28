최근 군인공제회 펀드사무수탁사 선정 총 수탁고 24년 말 대비 112.5% 증가

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한펀드파트너스는 최근 군인공제회의 신규 펀드사무수탁사로 선정되며 국내 자산운용 사무관리업계 최초로 수탁고가 1000조원을 돌파했다고 28일 밝혔다.

신한펀드파트너스의 총 수탁고는 지난 22일 기준 1045조9000억원으로 2024년 말(492조1000억원) 대비 112.5% 증가했다. 이는 같은 기간 종합 시장 성장률(45.5%)의 약 2.5배에 달하는 수준이다.

이번 군인공제회 수주를 계기로 기관 시장 내 지배력도 한층 강화될 것으로 사측은 내다봤다.

신한펀드파트너스는 앞서 국민연금공단(298조원)과 주택도시기금(12조원)을 유치하고 국민건강보험공단(20조원)과 사학연금(14조원)을 재유치하는 등 대형 기관 고객 기반을 확대했다. 이에 따라 기관 시장 점유율이 2024년 말 17.2%에서 현재 49.9% 수준까지 상승해 2위 경쟁사와의 격차를 벌렸다.

종합 시장점유율도 2024년 말 27.7%에서 현재 40.5%로 올라 2위와 15.6%포인트의 격차를 보이고 있다. 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 점유율 50.3%로 과반을 차지하고 있으며 대체투자 시장(56.8%), 공·사모 시장(34.3%)에서도 모두 1위를 유지하고 있다.

신한펀드파트너스는 수탁고 1000조원 달성에 안주하지 않고 인공지능(AI) 기반 기업으로의 전환에 속도를 낼 방침이다. 업계 최초 자체 언어모델 ‘신비’를 도입해 단순 수탁업무 효율화를 넘어 데이터 기반 금융서비스 고도화에 나설 계획이다.

신한펀드파트너스 관계자는 “수탁고 1000조원은 고객의 신뢰와 시장의 선택이 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “차별화된 서비스 경쟁력과 AI 기반 혁신을 바탕으로 글로벌 수준의 펀드 인프라 기업으로 도약하겠다”고 말했다.