吳, ‘새벽동행 자율주행버스’ A741 타고 시민들과 소통 “시민 편안해지도록 첨단기술, 가장 절실한 곳에 먼저 쓸 것” “시민 일상에 행정 스며드는 것, ‘약자와의 동행’ 출발점”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 새벽 ‘새벽동행 자율주행버스’에 탑승하며 후보로서 첫 일정을 시작했다. 가장 일찍 하루를 여는 시민들의 고단한 출근길을 함께하며 삶의 현장 속에서 시민의 목소리를 듣기 위해서다.

오 후보는 이날 오전 4시쯤 명동성당 정류장에서 기후동행카드를 태그하고 자율주행버스 A741번에 올라 시민들을 만났다. 그는 국민의힘 대표 당 색깔인 빨간색 대신 흰색 점퍼를 입었다.

A741번 버스는 서울시가 지난달 전국 최초로 도입한 전 구간 자율주행 노선이다. 평일 오전 3시30분 은평구 구파발역을 출발해 도심을 거쳐 강남구 양재역까지 약 23.5㎞ 구간을 운행한다. 청소 노동자와 경비원 등 대중교통 공급이 부족한 새벽 시간대의 이동 수요를 반영해 설계됐다. 29일부터는 금천구청과 서울시청을 오가는 A504 노선이 새롭게 개통된다.

오 후보는 강남역 인근으로 출근하는 청소 노동자 등과 환담하며 고된 출근길의 고충을 청취했다. 탑승객 A씨는 “심야버스를 타면 직장에 너무 일찍 도착해 건물 문이 열리기 전까지 밖에서 대기해야 했다”며 “이 버스는 출근 시간에 정확히 맞출 수 있고 요금도 절약된다”고 했다. 또 다른 시민 B씨는 “기존 야간버스는 사람이 너무 많아 서서 가야 할 정도로 힘들었는데, 출근길이 한결 수월해졌다”고 말했다.

오 후보가 첫 행보로 새벽 출근길을 찾은 것은 행정의 시선이 시민의 가장 절실한 삶의 현장을 향해야 한다는 정책적 지향점의 표현이다. 가장 이른 시간 묵묵히 땀 흘리는 시민의 일상에 행정이 스며드는 것이 ‘약자와의 동행’의 출발점이라는 의미를 담았다고 오 후보 측은 전했다.

서울시는 자율주행 대중교통 기반을 대폭 확대할 방침이다. 현재 18대 규모인 자율주행 버스와 택시를 내년까지 100대 수준으로 늘리고 2030년에는 1000대 규모로 확충해 현장의 교통 사각지대를 해소할 방침이다.

오 후보는 “고단한 밥벌이를 위해 길을 나선 분들의 발걸음이 더 편안해지도록 첨단 기술을 가장 절실한 곳에 먼저 쓰겠다”며 “가장 이른 시간부터 동행하는 도시, ‘더 따뜻하고 더 건강한 삶의 질 특별시 서울’을 반드시 완성하겠다”고 말했다.