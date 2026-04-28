2000억 → 5000억 펀드 확대…해외 물류거점 확보 지원 해수부, 민관 TF 가동…공급망 위기 공동 대응 체계 구축

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안과 국제 공급망 위기 속에서 정부가 수출입 물류 대응을 위한 민관 협력 체계를 본격 가동한다. 물류기업 지원을 확대하고 현장 애로를 직접 수렴해 위기 대응력을 끌어올리겠다는 취지다.

해양수산부는 오는 29일 서울에서 주요 물류기업·공공기관과 ‘2026년 제1차 K-물류 협의체(TF) 및 수출입 물류지원 간담회’를 개최한다고 28일 밝혔다. 해당 협의체는 해외 물류사업 투자 촉진과 정보 공유를 위해 지난해 2월 출범한 민관 협의체다.

최근 호르무즈 해역 봉쇄에 따른 유가 상승과 지정학적 분쟁 장기화로 국제 공급망 불확실성이 확대되면서 물류기업의 부담이 커지고 있다. 정부는 공급망 최일선에 있는 기업들의 애로를 직접 점검하고 대응 방안을 마련하기 위해 이번 회의를 추진했다.

해수부는 이날 회의에서 정책 지원 확대안을 발표한다. 한국해양진흥공사가 운용 중인 글로벌 물류인프라 투자펀드는 기존 2000억 원에서 5000억 원으로 2.5배 증가했다. 해외 진출 시 필요한 타당성 조사 지원도 기업당 1억 원에서 2억 원으로 상향해 금융 지원을 강화한다.

또 K-물류 협의체를 통해 해외 물류 정보 제공, 기업과 공공기관 간 합작투자 추진 등 협력 사업을 확대하고, 상시 소통 채널을 운영해 기업 부담을 낮출 계획이다.

황종우 해수부 장관은 “중동 상황 장기화로 해운물류기업이 어려운 여건에 직면해 있다”며 “민관이 합심해 공급망 위기를 극복할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.