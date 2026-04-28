전국 적십자병원 5곳에 배치 재난 발생 시 긴급 의료지원 수행

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 대한적십자사에 재난대응의료팀(HERU, Health Emergency Response Unit) 차량 5대를 전달했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 서울 종로구 서울적십자병원에서 열린 차량 전달식에는 이수민 두나무 임팩트비즈니스실 실장과 채동완 대한적십자사 서울적십자병원장 겸 의료원장 등 관계자들이 참석했다. 이번 행사는 재난·재해가 발생할 시 신속한 초기 의료 대응을 위한 이동형 인프라 확충을 위해 마련됐다.

이번에 전달된 차량은 서울·인천·상주·통영·영주 적십자병원에 배치된다. 각 차량에는 응급 대응을 위한 진료 장비가 실렸다. 재난 발생 시 현장으로 투입돼 이재민과 구호인력을 대상으로 긴급 의료지원을 수행하게 된다.

재난대응의료팀 차량은 업비트가 지난 2025년 3월 영남권 산불 피해 지원을 위해 기부한 성금 10억 원 중 3억원으로 제작됐다. 업비트는 대한적십자사에 산불과 수해는 물론 지난해 강릉 가뭄피해 지원까지 약 25억7000여만원 규모의 기부를 이어오고 있다.

두나무는 재난·재해 현장 지원과 공공 안전망 강화에 힘쓰고 있다. 이번 활동 또한 그 목적으로 추진했다.

아울러 두나무는 차량 외부 랩핑에 자사가 운영 중인 디지털 자산 거래소 ‘업비트’ 브랜드를 반영했다. 재난 대응 및 공공의료 지원 활동에 대한 인식을 높이고, 민간 기업의 사회적 역할과 참여 필요성을 환기하기 위해서라는 게 두나무 측의 설명이다.

오경석 두나무 대표는 “이번 지원은 재난 현장에서 실질적으로 활용되는 인프라 구축에 기여한다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 재난 대응과 지역사회 안전망 강화를 위한 사회공헌을 지속해 나가겠다”고 말했다.

채동완 대한적십자사 서울적십자병원장 겸 의료원장은 “이번 재난대응의료팀(HERU) 차량은 재난 현장에서 신속한 의료 대응을 가능하게 하는 중요한 기반”이라며 “소중한 기부금이 실질적인 재난 대응 역량으로 이어질 수 있도록 체계적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.