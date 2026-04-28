로이터 “유조선 여러 척, 24일 해협 통과 확인”

[헤럴드경제=정목희 기자] 지난 24일(현지시간) 하루 동안 이란산 원유 400만배럴이 미군의 봉쇄를 뚫고 호르무즈 해협을 통과했다고 로이터통신이 27일 보도했다.

위성 분석 사이트 ‘탱커스트래커스닷컴’에 따르면, 이란 원유 약 400만배럴을 실은 유조선 여러 척이 지난 24일 해협을 통과한 것으로 확인됐다.

다만 모든 선박이 이동에 성공한 것은 아니다. 이 사이트의 별도 분석에 따르면 최근 며칠간 해협을 빠져나가지 못하고 이란 항구로 되돌아간 유조선은 6척으로, 이들이 싣고 있던 원유는 총 1050만배럴에 달한다.

이란은 지난 2월 28일 전쟁 발발 직후 호르무즈 해협 통제에 나섰으며, 미국은 이에 대응해 이달 13일 해협 봉쇄를 시작했다. 이후 17∼18일 이란이 일시적으로 해협을 개방했다가 다시 통제에 들어가는 등 긴장이 이어지고 있다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 지난 13일 해협 봉쇄에 나선 이후 선박 37척을 다른 경로로 우회시켰다고 지난 25일 밝혔다.

또한 선박 추적 데이터 업체 케이플러와 위성분석 업체 신맥스에 따르면 지난 하루 동안 벌크선 중심으로 선박 최소 7척이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 파악됐다.

일부는 이라크 항구에서, 한 척은 이란 항구에서 출항한 선박이다.

전쟁 이전엔 하루 평균 약 140척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다.