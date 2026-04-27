- 5월 4일부터 127명 상반기 채용 실시…취업디딤돌 역할에 앞장

[헤럴드경제= 이권형기자] 올 상반기 대규모의 철도 인재 채용이 27일 공고됐다. 국가철도공단은 지역사회 일자리 창출과 청년층 취업역량 강화를 지원키 위해 열정과 역량을 갖춘 철도 인재 127명을 신규 채용한다고 밝혔다.

채용 분야별 규모는 ▷체험형 청년인턴 110명 ▷기능직(운전) 1명 ▷실무직 13명(국가중요시설 방호 11명, 시설관리(강원) 2명) ▷계약직 3명(수송장비차량 정비원 2명, 국가R&D 위촉연구원 1명) 등이다.

이 중 체험형 청년인턴은 충분한 직무 체험 기회와 실질적인 경력 형성을 지원하기 위해 임용일로부터 연말까지 운영하며, 근무 실적이 우수한 수료자에게는 향후 정규직 채용 지원 시 서류전형 면제 및 가점을 부여해 청년들의 든든한 ‘취업 디딤돌’ 역할을 할 계획이다.

입사지원서 접수는 오는 5월 4일~11일까지 일주일간 국가철도공단 채용 누리집을 통해 온라인으로 진행하며, 서류·필기·면접전형을 거쳐 6월 중으로 최종합격자를 발표한다.