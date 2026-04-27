수도권 광역급행철도 GTX-A 노선이 오는 6월 전 구간 개통을 앞두면서, 경기 남부 부동산 시장이 다시 주목받고 있다. 특히 구성역을 이용할 수 있는 용인 지역은 교통망 확충 기대감이 반영되며 주거 가치 상승 기대감이 커지고 있다.

GTX-A는 수도권 주요 거점을 연결하는 광역 교통망으로, 개통 시 이동 시간 단축 효과가 예상된다. 용인에서는 구성역을 통해 서울 주요 업무지구로의 접근성이 개선될 것으로 보인다.

특히 삼성역 구간의 경우 임시 환승통로를 통한 우선 개통 방안이 검토되고 있는 것으로 알려지면서, 향후 강남권 이동 편의성 변화에 대한 관심도 이어지고 있다.

이와 함께 중부권광역급행철도(JTX) 사업도 추진되고 있다. 해당 노선은 서울 잠실에서 용인, 안성, 청주국제공항 등을 연결하는 계획으로, 현재 민자 적격성 조사가 진행 중이다.

JTX가 용인 경전철 중앙시장역과 연계될 경우 광역 이동 편의성이 확대될 가능성이 있으며, 오송역과 연결될 경우 KTX 및 SRT 이용 접근성도 개선될 것으로 전망된다.

이처럼 철도 중심 교통망 확충과 더불어 용인 지역에서는 반도체 산업 관련 개발도 진행되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 참여하는 반도체 클러스터 조성 사업이 추진되면서, 산업 기반 변화에 따른 인구 이동 가능성도 거론된다.

시장 지표에서도 일부 변화 흐름이 나타난다. 한국부동산원 전국주택가격동향조사에 따르면 용인 아파트 매매가격지수는 2025년 3월 94.58에서 2026년 2월 101.56으로 상승한 것으로 나타났다.

이러한 흐름 속에서 동문건설이 경기도 용인시 처인구 고림동 일원에 ‘용인 고림 동문 디 이스트’를 공급 중이다.

단지는 에버라인 고진역을 통해 용인 시내 및 인근 지역으로 이동이 가능하며, GTX-A 구성역 이용도 가능한 위치에 있다. 삼성역 구간 개통이 완료될 경우 구성역을 통한 강남권 접근 시간 변화도 예상된다. 교육 시설로는 고진초, 고진중, 고림고 등이 인근에 위치해 있으며, 생활 인프라로는 하나로마트, 이마트, 용인중앙시장 등이 이용 가능하다.

단지는 남향 위주 배치와 맞통풍 구조를 고려한 설계를 적용했으며, 공원형 단지 형태로 조성될 예정이다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 실내 골프연습장, 어린이 공간 등이 계획돼 있다.또한 스마트홈 시스템과 주거 편의 서비스가 적용될 예정으로, 생활 편의성을 고려한 구성이 도입된다.

동문건설 관계자는 “교통망 확충과 산업 개발이 동시에 진행되면서 용인 지역에 대한 관심이 이어지고 있다”고 밝혔다. ‘용인 고림 동문 디 이스트’는 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 전용면적 59㎡, 75㎡, 84㎡ 총 350가구 규모로 조성된다.

견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 마련돼 있다.