[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 오존(33)과 전주니(33)가 9년 열애 끝에 26일 결혼한다.

오존은 25일 자신의 SNS에 웨딩 사진을 공개하며 “저희 결혼한다. 행복하게 잘 살겠다”고 밝혔다.

그는 “작은 예식을 올릴 예정이라 많은 분들을 모시지 못해 아쉽다”며 “그동안 총각 오존을 사랑해줘 감사하다”고 했다.

전주니도 “평생 이렇게 재밌게 살 거라 결혼이 귀찮은 일이라고 생각했는데, 우리가 좋아하는 사람들을 모아 놀고 싶어 명분을 만들었다”며 “그 김에 오준호는 내가 데려간다”고 적었다.

이어 “혼자 준비했다고 하기엔 많은 도움을 받았다. 몇 배로 갚을 수 있도록 열심히 살겠다”며 “드디어 해방이다. 결혼 준비 언제 끝나나 했는데 내일은 재밌게 놀 거다. 말리지 말라”고 했다.

오존은 2016년 데뷔해 드라마 OST, 오디션 프로그램 등으로 이름을 알린 싱어송라이터다. 유튜브, 예능 다방면에서 맹활약하며 인지도를 쌓고 있다.

전주니는 2019년 데뷔한 가수로, 1970년대 유명했던 쌍둥이 자매 그룹 바니걸스의 멤버 고재숙 씨의 딸이자, 배우 전소니의 동생으로도 알려져 있다.