스포티파이 주간차트는 5주째 정상

[헤럴드경제=조용직 기자] 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 오피셜 싱글·앨범 차트에서 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 5주 연속 ‘톱100’에 진입했다.

25일 영국 오피셜 차트에 따르면 5집의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 싱글 차트에서 34위를 기록했다. 전주보다 아홉 계단 하락한 순위다.

이날 소속사 빅히트뮤직에 따르면 아리랑은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 최신 주간 차트(4월 17~23일)의 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’ 부문에서 1위를 차지했다. 이로써 방탄소년단은 해당 부문에서 5주째 정상을 지켰다.

캣츠아이의 ‘핑키 업’(PINKY UP)은 24위를 기록했다. 지난주 14위로 자체 최고 순위를 기록한 데 이어 2주 연속 진입이다. 캣츠아이의 또 다른 곡 ‘터치’(TOUCH)는 88위에 올랐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(GOLDEN)은 36위를 차지했다. 해당 차트에 44주째 머물고 있다.

오피셜 앨범 차트에서는 방탄소년단의 5집 ‘아리랑’이 13위를 차지했다.