AS 품질·고객 만족도 종합 평가 1위 구로 천왕센터도 경정비 부문 수상

[헤럴드경제=정경수 기자] 폭스바겐코리아 공식 딜러사 마이스터모터스가 서비스 품질 평가에서 최우수 딜러사로 선정됐다.

마이스터모터스는 지난 9일 서울 남산 반얀트리 클럽 & 스파에서 열린 ‘폭스바겐 2026 딜러 어워드’에서 서비스 부문 종합 1위인 ‘최우수 서비스 딜러사’를 수상했다고 24일 밝혔다. 이번 행사에는 전국 5개 딜러사 임직원과 폭스바겐코리아 관계자 등 약 150명이 참석했다. 딜러 네트워크의 성과를 공유하고 협업을 강화하기 위한 자리로, 총 24개 부문에서 시상이 진행됐다.

특히 올해는 기존 판매 중심 평가에서 서비스 부문까지 포함한 통합 방식으로 확대되면서 애프터서비스 경쟁력이 주요 평가 요소로 반영됐다.

마이스터모터스는 정비 품질과 서비스 역량, 고객 만족도 등을 종합적으로 평가받아 최고 점수를 기록했다. 개별 서비스센터 성과도 이어졌다. 구로 천왕 서비스센터는 전국 지점 가운데 우수한 경정비 역량을 인정받아 ‘최우수 경정비 서비스센터’로 선정됐다.

장기 근속 직원에 대한 포상에서도 성과가 있었다. 10년 이상 근무한 서비스 인력 19명이 별도 표창을 받으며 조직 안정성과 전문성을 함께 인정받았다.

이기준 마이스터모터스 대표는 “이번 수상은 고객 중심의 애프터 서비스 품질과 만족도를 높이기 위한 임직원 모두의 노력과 헌신이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 정비 품질과 서비스 프로세스 전반의 완성도를 높여, 고객이 신뢰할 수 있는 애프터 서비스 기준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.