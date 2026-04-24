노후 시설 교체 수준 넘는 대대적 환경 개선으로 공간 가치 높여 꽃과 나무로 가득 찬 풍성한 경관 조성 및 주민 편의 시설 대폭 보강

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 감리교신학대(독립문로 56) 내 1000㎡ 규모의 노후 주민쉼터를 계절의 정취를 전하는 도심 속 정원으로 새롭게 단장했다고 24일 밝혔다.

지난 2010년 ‘대학 담장 개방 녹화사업’으로 캠퍼스 정문 주차장 인근에 조성된 이 쉼터는 시간이 흐르며 시설물 노후·훼손, 경관 저해, 안전사고 우려 등으로 정비가 시급한 실정이었다.

구는 사업비 1억 5000만 원을 투입해 지난달 초 공사에 들어갔으며 노후 시설 교체 수준을 넘는 약 두 달간의 대대적 환경 개선으로 공간 가치를 크게 높였다.

꽃과 나무로 가득 찬 풍성한 경관을 위해 ‘겹벚나무’ 등 교목 62주, ‘화살나무’ 등 관목 1873주, ‘수국’ 247주, ‘서부해당화’ 7주를 심었다.

주민 편의 시설도 대폭 보강해 기존의 낡은 퍼걸러(pergola, 정자와 비슷한 휴게시설)를 세련된 디자인으로 교체하고 야외 운동기구 3기를 신규 설치했다.

열린 쉼터로 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 훼손돼 있던 바닥 포장을 재정비하고 경계석을 낮추는 등 보행 안전성도 강화했다.

이성헌 서대문구청장은 “대학의 개방 공간이 이번 정비를 통해 쾌적한 시민 휴식의 장으로 탈바꿈했다”며 “대학이 많은 지역 특성을 살려 캠퍼스 내 유휴 부지를 활용한 이 같은 공유 공간 조성에 꾸준히 힘쓰겠다”고 말했다.