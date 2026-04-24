복지부, 2025년 외국인 환자 유치 실적 발표…중국·일본 국적이 60% 피부과·서울 편중 확연…정부 “양적 확대 넘어 질적 성장 강화”

[헤럴드경제=이태형 기자] 지난해 한국을 방문한 외국인 환자가 통계를 집계하기 시작한 2009년 이후 처음으로 200만명을 돌파했다.

코로나19 대유행 당시 외국인 환자가 한때 11만명대까지 급감했지만, 2023년부터 매년 두배 수준의 증가세를 보이며 3년 연속 역대 최대 방문자 수를 기록했다.

보건복지부는 이런 내용을 담은 2025년 외국인 환자 유치 실적을 24일 발표했다. 복지부는 의료해외진출법에 근거해 매년 한국 방문 외국인 환자와 국적, 진료과목 등을 분석해 공개하고 있다.

지난해 한국 방문 외국인 환자는 총 201만1822명이었다.

201개국에서 외국인 환자가 방문했고 방문자 국적은 중국, 일본, 대만, 미국, 태국 순이었다.

중국 국적 환자는 전체의 30.8%(61만8973명), 일본 환자는 29.8%(60만9명), 대만 환자는 9.2%(18만5715명)를 각각 차지했다.

2024년까지는 일본 국적이 가장 많았으나, 지난해 처음으로 중국 환자가 1위에 올랐다.

특히 중국과 대만 환자는 전년 대비 방문자 수 증가율이 2배 이상 증가했다. 이는 피부과를 중심으로 한 미용 의료 수요 증가와 관광 수요 회복, 중국 단체 관광객 무비자 정책 시행 등이 맞물린 영향으로 분석된다.

미국 환자는 전년 대비 70.4% 증가한 17만3363명, 캐나다 환자는 59.1% 증가한 2만3624명으로, 두 나라 모두 2009년 이후 가장 많았다.

방문 외국인 환자의 진료 과목을 보면 피부과가 131만2700명으로 전체의 62.9%를 차지했다. 성형외과가 11.2%(23만3100명)로 뒤를 이으며 피부과, 성형외과 등 미용 의료 쏠림이 나타났다.

의료과목 종별로 보면 의원급 방문 환자가 전체의 87.7%(176만5153명)를 차지했고, 이어 종합병원 3.6%, 상급 종합병원 3.0% 순이었다. 치과 의원 환자는 전체의 1.6%였지만 전년 대비 방문 증가율은 128.9%로 가장 높았다.

지난해 전체 외국인 환자 중 87.2%인 175만5002명이 서울에 방문했다. 외국인 환자 유치 등록 기관 중 62.5%(2555개소)가 서울에 소재하는 등 교통·관광·의료 인프라가 몰려 있는 결과로 풀이된다.

산업연구원에 따르면 지난해 방문한 외국인 환자 201만명과 동반자가 지출한 의료 관광 지출액은 12조5000억원, 의료 지출액은 3조3000억원을 기록해 10조원 이상의 부가 가치를 유발하는 것으로 분석됐다.

정부는 국내 방문 외국인 환자 200만명 시대에 진입한 만큼 방문 실적의 양적 확대뿐만 아니라 질적 관리를 강화한다는 계획이다.

정은영 복지부 보건산업정책국장은 “(외국인 환자) 연 100만 이상이 뉴노멀인 시대에 맞는 지속 가능한 산업 생태계 구축과 성장 기반을 마련해 외국인 환자 유치산업의 질적 성장과 산업 경쟁력 강화를 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.