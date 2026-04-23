[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 문신학 차관이 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘철강 업계 간담회’를 열고 중동 전쟁 장기화에 따른 수급 상황 점검과 함께 국내 물가 안정화를 위한 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에서 철강협회는 국내 철강 산업의 경우 중동 지역에 대한 철강재 및 원자재 공급망 의존도가 낮아 전쟁 장기화에 따른 영향은 제한적이라고 설명했다.

다만 사태가 지속됨에 따라 에너지, 물류비용 상승 등 일부 비용 부담 요인이 발생하고 있다고 언급했다.

이에 대해 문 차관은 철강 공급망의 작은 흔들림이 국가 산업 전반의 위기로 직결될 수 있다는 점을 강조하며 철강 소재의 안정적인 공급과 물가 부담 완화를 위해 업계가 협력해 달라고 당부했다.

또한 글로벌 공급과잉, 탄소중립 요구, 보호무역주의 확산 등 대내외 도전 과제가 산적한 만큼 정부도 오는 6월 시행을 앞둔 ‘철강산업법’을 기반으로 산업 체질 개선과 경쟁력 강화를 위한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.