프리미엄 안티에이징 라인업 확대…한정기프트·단독혜택도

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계면세점이 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 ‘스킨수티컬즈(SkinCeuticals)’를 온라인몰에 입점시키며 고기능성 뷰티 카테고리를 강화한다고 23일 밝혔다.

로레알 그룹이 전개하는 스킨수티컬즈는 1992년 비타민C 항산화 특허 획득 이후 항산화·피부 탄력·장벽 강화 등 노화 케어 전반을 아우르는 솔루션으로 신뢰를 확보한 브랜드다. 전 세계 프리미엄 스킨 클리닉 및 전문의들의 과학적 연구와 임상 데이터를 기반으로 제품을 선보이고 있다.

대표 제품은 외부 유해 환경으로 인한 노화 징후를 방어하는 항산화 세럼 ‘C E 페룰릭’, 피부 노화 원인인 당화로 인한 탄력 저하를 케어하는 ‘A.G.E. 인터럽터 울트라 세럼·크림’, 피부 장벽 강화를 돕는 ‘트리플 리피드 크림’ 등이다. 주름 개선을 돕는 ‘피티옥스 링클 스트레이트닝 세럼’과 민감성 피부 진정에 특화된 ‘피토 코렉티브 그린 수딩 세럼’도 선보인다.

신세계면세점은 1달러 이상 구매 고객에게 토트백을 선착순 증정한다. 280달러 이상 구매하면 ‘C E 페룰릭 15㎖’를 추가로 증정한다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 차별화된 브랜드 구성을 통해 프리미엄 뷰티 경험을 확대하겠다”고 말했다.