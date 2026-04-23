홍성·군산의료원과 협약…지역 기반 재활서비스 본격 확대 거리·이동 부담 줄여 접근성 개선…의료 격차 해소 기대 재활인증기관 130곳으로 확대…직업복귀 지원 체계 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 산재 환자들이 더 이상 먼 거리를 이동하지 않고도 집 가까이에서 재활치료를 받을 수 있는 길이 열린다. 근로복지공단이 자체 재활치료 모델을 지역 공공의료기관으로 확산하며 ‘산재 재활 의료 전달체계’ 개편에 본격 착수했다.

근로복지공단은 23일 충남 홍성의료원, 전북 군산의료원과 산재환자 재활서비스 접근성 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 공단이 축적해 온 재활치료 역량을 지역 공공의료기관과 공유해 산재환자가 거주지 인근에서도 수준 높은 재활치료를 받을 수 있도록 하기 위한 조치다. 특히 일부 지역에서 공단 소속 병원까지의 거리 부담으로 치료 접근성이 떨어진다는 지적을 반영한 것이다.

그동안 공단은 전문 재활인력과 체계적인 치료 프로그램을 기반으로 산재 환자의 신체 기능 회복과 직업 복귀를 지원해 왔다. 하지만 병원 접근성 문제로 치료 시기를 놓치거나 재활이 지연되는 사례가 발생하면서 지역 간 의료 격차 해소 필요성이 제기돼 왔다.

공단은 이번 협약을 계기로 재활치료 모델을 지역 공공의료체계에 직접 이식하는 협력 사업을 본격화한다. 이는 산재 재활의료 전달체계를 다변화하는 첫 사례로 평가된다.

세 기관은 ▷재활서비스 접근성 개선 ▷지역 간 서비스 수준 격차 완화 ▷공단 재활모델의 공공의료 확산 기반 구축 ▷재활의료 전달체계 다각화 등을 공동 추진할 계획이다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “이번 협약은 산재환자의 치료 선택권을 넓히고 보다 균형 있는 의료서비스 제공 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라며 “현재 약 130개소 규모의 재활인증 의료기관을 지속 확대해 의료 취약지역에서도 소외 없이 재활치료를 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.