포스코이앤씨가 송도국제도시 G5블록에 선보이는 ‘더샵 송도그란테르’가 송도의 대표 랜드마크인 센트럴파크와 대규모 호수를 품은 워터프론트에 둘러싸인 친환경 입지에 들어선다. 도심과 자연, 수변이 유기적으로 맞닿은 입지로, 차별화된 주거 가치를 제시할 것으로 기대된다.

인천시 연수구 송도동 일원에 조성되는 이 단지는 송도 최중심 국제업무지구(IBD)의 편리한 도심의 인프라와 풍부한 녹지 환경이 조화를 이루는 입지에 대규모 주거 단지로 조성되는 것이 특징이다. 지하 2층~지상 최고 46층, 총 15개 동 규모로 계획되며, 전용 84~198㎡ 아파트 1,544가구와 주거형 오피스텔 96실로 구성된다.

특히 센트럴파크와 워터프론트라는 대규모 녹지 축에 더해, 단지가 들어서는 G5블록 내에는 축구장 약 40배 규모인 19만㎡ 공원이 함께 조성될 예정이다. 이에 따라 단지는 송도를 넘어 수도권에서도 손꼽히는 쾌적한 주거 환경을 갖출 것으로 기대된다.

단지와 공원이 자연스럽게 맞닿는 설계 또한 눈길을 끈다. 경계의 개념을 최소화해 녹지와 주거 공간이 유기적으로 이어지며, 단지 앞 대형 공원과 수변 공간은 산책과 휴식, 여가를 아우르는 일상형 라이프 인프라로 기능한다. 특히 워터프론트와 연결된 보행 동선은 도심 속에서도 여유로운 생활을 가능하게 하며, 서해 바다 조망까지 누릴 수 있는 점도 강점이다.

압도적인 도심 속 자연환경에 걸맞은 단지 설계도 강점이다. 글로벌 건축 설계사 유엔스튜디오와의 협업을 통해 워터프론트의 유려한 흐름과 도시 스카이라인을 조화롭게 반영한 입체적 디자인을 구현했다.

내부 설계는 자연과의 연계성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 1·11블록에는 2.55m 우물형 천장고와 일부 세대 3면 개방형 구조를 적용해 탁월한 개방감과 워터프론트 조망까지 최대 확보하도록 설계했다. 또한, 오픈 발코니를 도입해 공원과 호수를 보다 가까이 체감할 수 있는 특화세대도 도입된다.

3~6블록은 2.65의 높은 우물형 천장고와 전 세대 3면 개방형 설계를 적용해 서비스 면적을 극대화했으며, 일부 세대에는 복층형 구조를 도입해 다양한 라이프스타일을 구현할 수 있도록 했으며 블록별 펜트하우스 또한 구성될 예정이다.

커뮤니티 시설 또한 대규모로 조성된다. 1·11블록에는 수영장, 피트니스센터, 실내 골프연습장 등 다양한 시설과 함께 공원과 자연스럽게 연결되는 저층형 커뮤니티가 마련되며, 3~6블록에는 스카이라운지, 프라이빗 사우나, 옥상정원 등이 조성될 예정이다. 더불어 지하 드롭오프존(승하차 전용 구역)을 도입하고, 블록별 차량 및 보행 동선을 체계적으로 분리했다. 특히 주동 출입구를 1층부터 지상 2층 높이까지 이어지는 보이드 공간으로 설계한 통합로비를 통해 자연 채광을 확보함과 동시에 개방감과 이용 편의성을 동시에 높였다.

단지 내에는 대규모 판매시설이 함께 조성돼 생활 편의성은 한층 더 향상될 전망이다. 총 299개소 규모로 조성되는 판매시설은 송도 워터프론트, G5-2블록에 조성되는 공원과 유기적으로 연계되며, 체류형 공간을 극대화한 배치를 통해 쾌적함과 여유로움을 동시에 누릴 수 있는 라이프스타일을 완성한다.

인천지하철 1호선 센트럴파크역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권 입지로 한 정거장 거리의 인천대입구역에는 GTX-B 노선 신설이 추진 중이다. 해당 노선 개통 시 20분 대에 서울 진입이 가능해지며, 수도권 주요 지역을 향한 접근성이 크게 개선될 전망이다. 또한 제3경인고속도로와 수도권제2순환고속도로 진입이 수월해 차량 이동 여건도 우수하다.

더불어 코스트코, 현대프리미엄아울렛, 송도아트포레 등 대형 상업시설과 다양한 근린상권이 인접해 있으며, 도보권 중심의 생활 인프라를 갖췄다. 예송초·예송중과 인천과학예술영재학교 등이 근거리에 위치하며, G5-5블럭과 G5-6블럭 사이에 초등학교 부지가 위치한다.

견본주택은 인천 연수구 송도동 일원에 마련될 예정이며, 입주는 2029년 8월에서 2030년 1월(블록별 상이) 예정이다.