[헤럴드경제=김진 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 공공운수노조 화물연대본부와 편의점 CU의 물류 원청인 BGF로지스의 22일 실무 교섭이 2시간 20분 만에 종료됐다.

양측은 이날 오후 5시부터 대전 동구의 한 호텔에서 실무교섭에 들어갔다. 화물연대 측에서는 김종인 정책교섭위원장과 최삼영 부위원장 등 4명이 참석했고, BGF로지스 측은 6명이 참석했다.

이날 교섭은 2시간 20분 만에 마무리됐다. 양측은 추가 교섭도 진행할 예정이다.

같은 날 오전 10시에는 고용노동부 진주지청에서 이민재 BGF로지스 대표와 김동국 화물연대본부 위원장 등 노사 대표 6명, 정해영 고용노동부 진주지청장이 마주 앉았다. 이들은 지난 20일 경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 화물연대 조합원 사망 사고 등과 관련해 빠른 사태 해결 필요성에 공감했다.

상견례 직후 이민재 BGF로지스 대표는 “센터 집회 과정에서 사망한 조합원에 대해 매우 안타까운 마음”이라며 “유족에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다”고 고개를 숙였다.