전기화 강화 등 장기전략도 추진 유럽 연료비 부담 241조7000억원↑

[헤럴드경제=정호원 기자] 유럽연합(EU)이 22일(현지시간), 중동 전쟁으로 촉발된 에너지 위기에 대응하기 위해 항공유 부족 사태 방지 등 에너지 수급 안정화 대책을 발표했다.

‘EU 가속’(AccelerateEU)으로 명명된 이번 대책은 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 폭등과 잠재적인 연료 부족 상황에 직면한 EU가 가격을 억제하고 공급망을 안정시키기 위해 마련한 장·단기 복합 방안이다.

우선 EU는 역내 연료의 생산, 수입, 수출 및 재고 현황을 실시간으로 추적하는 ‘연료 관측망’을 구축한다. 특히 여름 여행 성수기를 앞두고 부족 우려가 커진 항공유를 집중 모니터링할 방침이다.

현재 유럽의 항공유 재고는 약 6주 분량에 불과하다는 경고가 나오고 있다. 이에 따라 EU는 회원국 정부, 공급업체, 항공업계와 협력해 대체 항공유 확보를 조율하고 이를 역내에 효율적으로 배분하는 체계를 가동하기로 했다. 아포스톨로스 치치코스타스 EU 교통 담당 집행위원은 미국산 항공유 수입 확대와 회원국별 최소 비축 의무 도입 등을 검토 중이라고 밝혔다.

치솟는 가스 가격을 잡기 위한 공조도 강화된다. EU는 여름철 가스 비축을 연합 차원에서 조율하고, 필요시 비축유를 공동 방출하기로 했다. 회원국별 가스 비축 목표는 기존 90%에서 80%로 낮췄으며, 상황에 따라 75%까지 추가 하향할 수 있도록 유연성을 부여했다.

또한, 에너지 비용 상승으로 타격을 입은 취약 산업을 돕기 위해 ‘한시적 국가보조금 제도’를 도입한다. 이와 함께 열펌프 및 태양광 설치 장려 등 에너지 소비 절감과 재생에너지 확대를 위한 모범 사례도 회원국 간 공유할 계획이다.

장기적으로는 화석 연료 의존도를 낮추기 위한 경제 전반의 전기화에 박차를 가한다. EU는 올여름까지 ‘전기화 강화 전략’을 발표하고, 전력 세금을 석유나 가스보다 낮게 책정하는 입법 제안을 내놓을 예정이다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 “유럽은 자국 기반의 청정에너지 전환을 가속해 에너지 독립과 안보를 강화해야 한다”며 “이를 통해 지정학적 위기에 더욱 능동적으로 대처할 수 있을 것”이라고 강조했다.

우크라이나 전쟁 이후 러시아산 가스 의존도를 줄였던 EU는 현재 중동 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 아시아 국가들과 액화천연가스(LNG) 확보 경쟁을 벌여야 하는 처지다. 현재까지 EU가 중동 전쟁으로 추가 부담한 화석 연료 비용은 약 240억 유로(약 41조7000억원)에 달한다.

단 요르겐센 EU 에너지 담당 집행위원은 브뤼셀 기자회견에서 “이번 위기는 1973년 오일쇼크와 2022년 우크라이나 침공 위기를 합친 것만큼 심각할 수 있다”고 경고했다. 그는 “설령 당장 내일 평화가 찾아오더라도 파괴된 가스 인프라를 재건하는 데 상당한 시간이 걸릴 것”이라며 에너지 시장 전망에 대해 깊은 우려를 표했다.