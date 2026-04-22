22일 고위 당정청 회의 개최 “4차 석유 최고가격제, 유가·국민 부담 등 종합 고려해 결정”

[헤럴드경제=양대근 기자] 중동 사태 이후 에너지 절감을 위해 실시되고 있는 5부제 참여 차량에 보험료를 할인해주는 보험상품이 내달 출시된다.

더불어민주당, 정부, 청와대는 22일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 고위 당정청 회의를 열고 이런 내용을 비롯한 중동 사태 대응 방안을 논의했다.

고위 당정청 회의에 참석한 강준현 민주당 수석대변인은 회의 직후 기자단 브리핑에서 “손해보험 업권이 차량 5부제 참여시 자동차 보험료를 할인해주는 5부제 특약 상품을 다음 달 중 출시해 에너지 절약에 자발적으로 동참하는 국민에게 혜택을 제공할 것”이라고 전했다.

강 수석대변인은 “이달 중 대중교통 혼잡 완화대책을 마련하는 등 에너지 절약 동참을 확산시킬 계획”이라며 “5월 연휴 관광 활성화 등의 녹색 소비 촉진 방안도 마련할 예정”이라고 설명했다.

또한 당정청은 4차 석유최고가격제에 대해 시장 영향, 국제유가, 국민 부담 등을 종합적으로 고려해 시행 여부를 결정하기로 했다.

민주당은 회의에서 정부에 나프타와 원유 수급 공급망 영향 최소화를 위한 적극적인 대응을 요청했다.

이와 관련, 정부는 전략경제협력특사단이 중앙아시아와 중동에서 약속받은 2억7300만 배럴의 원유, 210만톤의 나프타가 원활하게 도입될 수 있도록 관리하기로 했다.

정부는 또 사우디아라비아 얀부항을 통한 원유 도입도 적극 지원하고, 이번 추경에 반영된 6천700억원의 나프타 수입단가 차액 지원사업도 신속히 집행해 나프타 도입을 뒷받침하기로 했다.

정부는 추경 예산 26조2000억원 중 25조원을 관리 대상으로 선정하고, 신속 집행에 필요한 사업 10조5천억원에 대해서는 상반기에 85% 이상을 집행할 계획이다.

당정청은 국내 에너지 및 핵심 원자재 수급 안정을 위해 급변하는 중동 정세와 업계 수요를 고려하면서 필요한 물량을 확보하기 위한 노력을 지속하기로 했다.

또 나프타, 요소수, 주사기 등의 공급망 안정화를 위해 현재 추진 중인 조치들이 실효성 있게 작동할 수 있도록 현장 점검을 강화하기로 했다.