“이재명 정부 에너지 전환 방향 확고…문제는 속도와 집행력”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 22일 “수도권인 시화·화옹지구는 영농과 재생에너지 발전의 결합으로 식량 안보를 위해 전략적으로 중요하다”면서 “재생에너지를 통한 수도권 전력 공급이 가능한 최적지”라고 강조했다.

김 총리는 이날 시화·화옹지구 농업용지를 방문해 재생에너지 보급 여건을 점검하고 이같이 말했다.

이원주 기후부 에너지전환정책실장, 박정훈 농식품부 식량정책실장, 이진원 국무조정실 사회조정실장, 김인중 한국농어촌공사 사장, 최재관 에너지공단 이사장 등이 동행했다.

시화·화옹 지구는 농지조성을 위해 경기 안성·화성시 해안가 일대에 3000만평(1만ha) 규모의 간척 사업이 추진되는 곳이다. 정부는 이 지구가 수도권 최대 규모의 재생에너지 보급이 가능한 잠재력을 가졌다고 보고 있다.

김 총리는 “이재명 정부의 에너지 전환의 방향은 확고한 만큼 문제는 속도와 집행력”이라며 “농림축산식품부, 기후에너지환경부 등 관계기관이 긴밀히 협의해 최대한 빠른 시일 내에 사업계획을 수립하라”고 지시했다.

김 총리는 이와 함께 주민의 소득증대와 주민 수용성을 높일 수 있는 영농형 재생에너지 모델을 마련해 전국에 신속히 보급될 수 있도록 범부처 차원의 협업도 지속해달라고 당부했다.

또 재생에너지의 보급 확대를 위해 접경지역, 공공시설 유휴부지 등 모든 가용한 공간을 활용하는 데 있어 공공부문의 선도적 역할을 강조하고, 추진 상황을 직접 점검하겠다는 방침도 밝혔다고 총리실은 전했다.

이번 방문은 중동 전쟁 등으로 에너지 안보의 중요성이 높아진 가운데 재생에너지 보급 확산을 위해 간척지에 영농형 태양광을 추진하는 방안을 모색하고자 마련됐다.