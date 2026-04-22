3인 1조 방식 도입 판교 본사서 시뮬레이터 경기 내달 결승 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니그룹은 지난 20일부터 다음 달 6일까지 판교 본사 테크노플렉스에서 사내 레이싱 대회를 진행한다고 22일 밝혔다. 대회는 드라이빙 시뮬레이터를 활용한 랩타임 경쟁 방식으로 운영된다.

이번 행사는 그룹이 강조하는 조직문화 ‘프로액티브 컬처’를 기반으로 기획됐다. 구성원의 자율성과 창의성을 높이고 수평적 소통을 확대하려는 취지다.

특히 올해는 팀 단위 참여 방식이 도입됐다. 직원들이 평소 교류가 적었던 동료들과 3인 1조를 구성해 참가하는 형태로, 사내 캠페인 ‘Better Together’의 의미를 반영했다.

경기는 이달 28일까지 예선을 거쳐 다음 달 6일 결승전이 열린다. 결승에는 상위 10개 팀이 진출하며, 참가자는 두 개 코스 중 하나를 선택해 기록 경쟁을 펼친다.

우승팀에는 그룹 임직원 대상 체험 행사인 ‘드라이빙 데이’ 참가 기회가 제공된다. 해당 행사는 충남 태안의 ‘한국테크노링’에서 진행되며, 고성능 차량 주행과 기술 체험 프로그램으로 구성된다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “평소 업무적으로만 소통했던 동료들과 함께 레이싱 게임을 통해 즐거운 경쟁을 펼치며 추억을 만들 수 있는 프로그램으로 소통과 협업의 가치를 높일 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.