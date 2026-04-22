[헤럴드경제=이원율 기자]검찰이 벌금 500만원을 내지 않은 개인 방송 진행자(BJ)를 검거했다.

해당 BJ가 라이브 방송을 할 때, 검찰은 화면 속 식별할 수 있는 간판 상호를 확인해 직접 찾아가 붙잡았다.

부산지검은 명예훼손 등으로 벌금형을 선고 받았으나 납부하지 않은 유명 BJ를 검거해 벌금을 받았다고 22일 밝혔다.

검찰에 따르면 1심에서 500만원을 선고받고 벌금을 미납했던 유명 BJ는 검찰이 집 앞까지 찾아가 납부를 독촉했지만 이를 무시했다.

검찰은 이에 해당 BJ를 구독해 수개월간 라이브 방송을 시청했다.

기회를 노리던 중, 방송에 노출된 간판을 확인해 실시간 방송 중이었던 BJ를 현장에서 검거할 수 있었다.

부산지검은 이처럼 올해 1분기 벌금 미납자 87명을 검거해 미납벌금 151건을 집행했다.

이는 지난해 같은 기간보다 30.17% 높아진 성과라고 검찰은 밝혔다.

부산지검은 벌금이 단순 금전 부담이 아닌 형벌임을 강조하고, 벌금 집행 기능 또한 공정하고 충실하게 수행하겠다고 강조했다.

한편 지난달 부산지검은 불법 대부업 범행에 이용된 법인 3곳의 해산을 이끌기도 했다.

부산지검은 해당 법인 소재지 관할인 부산지법동부지원에 해산명령을 청구, 법인 3곳 모두에 대한 인용 결정을 받았다고 알린 바 있다.

당시 검찰 측은 “불법 대부업 범행에 이용된 법인에 대한 최초의 해산명령을 받은 사례”라고 했다.