경기·인천은 순유입…세종시는 4개월째 순유출

[헤럴드경제=양영경 기자] 주택 거래 증가의 영향으로 3월 국내 이동자 수가 같은 달 기준 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했다.

22일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 3월 국내 인구이동통계’에 따르면 지난달 읍·면·동 경계를 넘은 이동자 수는 60만9000명으로 집계됐다.

이는 지난해 같은 달보다 6만1000명(11.0%) 증가한 수치다. 특히 3월 기준으로는 2021년(73만5000명) 이후 가장 많은 규모다. 인구 100명당 이동자 수를 의미하는 인구이동률도 14.1%로, 전년 동월 대비 1.4%포인트 상승했다.

이동자수는 장기적으로는 고령화와 인구 감소의 영향으로 줄어드는 추세지만, 단기적으로는 주택 거래량과 신규 아파트 입주 물량에 따라 변동하는 경향을 보인다.

올해 1~2월 주택 매매량이 전년 동기 대비 약 30% 증가하면서 이동자 수 증가에 영향을 미친 것으로 분석된다. 여기에 2월 설 연휴로 인한 이사 지연, 일부 기초자치단체의 인구 유입 정책, 농어촌 기본소득 시범사업 등도 복합적으로 작용했다.

지역별로 보면 경기(2165명), 인천(1586명), 충북(1533명) 등 7개 시도는 순유입을 기록한 반면 경남(-1648명), 광주(-1547명), 울산(-1143명) 등 10개 시도는 순유출을 나타냈다. 세종(-310명)은 해양수산부의 부산 이전이 있었던 지난해 12월 이후 4개월 연속 순유출이 이어지고 있다.

순이동률 기준으로는 충북(1.1%), 충남(0.8%), 인천(0.6%)에서 유입이 두드러졌다. 이는 SK하이닉스 등 반도체 대기업과 산업단지의 일자리 영향으로 충청권으로의 인구 유입이 늘어난 결과로 보인다. 반면 광주(-1.3%), 울산(-1.2%), 세종(-0.9%)은 순유출 지역으로 나타났다.

올해 1분기(1~3월) 전체 이동자 수는 179만2000명으로, 전년 동기보다 4만명(2.3%) 증가했다. 이동률 역시 14.3%로 0.3%포인트 상승했다. 연령대별로는 20대(45만3000명)와 30대(37만8000명)의 이동이 가장 많았고 이동률 또한 각각 32.6%, 23.0%로 가장 높은 수준을 보였다.