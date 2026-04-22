22일 경남도-진주시-남동발전노조 업무협약 체결 본사 인력 80% 이상 진주 정착, 정주 여건 최적지

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 22일 도청에서 진주시, 한국남동발전노동조합과 함께 ‘발전공기업 통합 본사 경남혁신도시 유치를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이번 협약은 정부의 공공기관 효율화 및 2차 이전 로드맵에 선제적으로 대응하고, 혁신도시가 있는 진주를 서부경남 에너지 산업의 거점으로 육성하기 위해서다.

박완수 도지사는 이날 협약식에서 “이번 협약은 국가적 변곡점에서 지자체와 노동조합이 결집한 공동 대응의 출발점”이라며 “통합본사를 반드시 경남 진주로 유치해 서부경남 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 양질의 일자리 창출과 균형발전이라는 시대적 과제를 경남이 선도하겠다”고 강조했다.

현재 정부는 산업통상자원부 주도로 남동·중부·서부·남부·동서발전 등 발전 5사를 통합하는 로드맵을 구상 중이다. 관련 연구 용역을 수행 중인 삼일회계법인은 당초 5월 중 결과를 발표할 예정이었으나, 지방선거 영향 등을 고려해 오는 6월 말이나 7월 초쯤 최종안을 내놓을 것으로 전망된다.

특히 이번 유치전에는 실제 거주 주체인 남동발전 노조가 전면에 나섰다는 점이 눈길을 끈다. 노조에 따르면 현재 진주 본사 인력 500여 명 중 80% 이상이 이미 혁신도시에 가족과 함께 정착해 생활하고 있다. 또 진주는 하동, 삼천포, 고성, 여수 등 주요 발전소와 1시간 이내 거리에 위치해 있어 통합 관리의 효율성과 접근성 면에서도 최적지로 꼽힌다.

이행환 한국남동발전노조 본사지부위원장은 “직원들의 정주 여건과 에너지 산업 생태계의 연속성을 고려할 때 진주 유치는 거스를 수 없는 선택”이라며 “나주 등 타 지역과의 유치 경쟁에서 우위를 점할 수 있도록 노사정이 끝까지 결집해 대응하겠다”고 밝혔다.