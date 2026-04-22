“사천에 맞서 시민후보로 심판 받을 것” 중앙당 재심기각 등에 ‘정면 돌파’ 선택

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 국민의힘 진주시장 후보 경선에서 컷오프 된 조규일 진주시장이 22일 당을 탈당하고 무소속 출마를 공식 선언했다. 이에따라 진주시장 선거는 갈상돈 더불어민주당 후보, 한경호 국민의힘 후보, 류재수 진보당 후보, 김동우 우리공화당 후보 등 5파전으로 치르지게 됐다.

조 시장은 이날 오전 진주시청에서 기자회견을 열고 “압도적인 지지율에도 불구하고 부당한 경선 배제가 이뤄졌으며, 중앙당 재심 요청마저 받아들여지지 않았다”며 “왜곡된 현실을 바로잡고 진주시민의 선택권을 지키기 위해 무소속 ‘시민후보’로 나서겠다”고 밝혔다.

조 시장은 이번 공천 과정을 공정성이 결여된 ‘사천(私薦)’으로 규정하며 당 지도부와 경남도당을 강하게 비판했다. 그는 “특정 세력의 이해관계와 정치적 계산이 시민의 뜻보다 앞서고 있다”며 “공천 절차의 불투명성과 비민주성이 도를 넘었다”고 날을 세웠다.

특히 국민의힘 경남도당이 제기한 이른바 ‘부패 카르텔’ 의혹에 대해서는 조목조목 반박했다. 조 시장은 “도당이 사실관계 확인도 없이 보도자료를 통해 실명을 거론하며 불확정 용어를 사용한 것은 명백한 명예훼손이자 낙선 목적의 정치적 명예살인”이라고 강하게 비판했다.

그는 이어 “제보 내용에 당당히 조사를 받을 용의가 있다”며 “의혹이 사실이 아닐 경우 제보자와 경남도당 관계자 등 관련자 전원을 공직선거법상 허위사실 공표와 무고 등의 혐의로 수사기관에 고발해 엄중한 책임을 묻겠다”고 강조했다.

당내 경선 과정에서 고배를 마신 예비후보들에 대한 연대 메시지도 덧붙였다. 조 시장은 강갑중, 김권수, 박명균, 황동간 예비후보를 일일이 언급하며 “이분들은 진주 발전을 위한 소중한 자산”이라며 “낡은 길이 아닌 새 길에서 진주 완성의 길을 함께 가길 바란다”고 제안했다.

조 시장은 끝으로 “정당이라는 보호막을 벗고 오직 시민의 신뢰와 선택만 바라보겠다”며 “흔들 수는 있어도 좌절시킬 수는 없다는 의지로 끝까지 완주하겠다”고 덧붙였다.