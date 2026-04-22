시즌3 누적 조회수 7800만회 돌파

LG헬로비전은 더라이프 오리지널 예능 ‘태군노래자랑’이 시즌4로 돌아온다고 22일 밝혔다. 첫 방송은 이날 오후 7시30분 더라이프 채널에서 시청할 수 있다. 지역채널에서는 같은 날 오후 8시30분에 방영한다.

‘태군노래자랑’은 트로트 가수 나태주와 박군이 노래방 기계를 들고 전국 방방곡곡을 찾아가 진행하는 로컬 노래자랑 프로그램이다. 참가자들이 노래방 점수로 승부를 겨루며, 지역 주민 누구나 참여할 수 있는 대표적인 ‘참여형 로컬테인먼트’이다. 앞서 시즌 3는 유튜브에서 높은 화제성을 기록하는 등 지역채널 콘텐츠의 확장 가능성을 입증했다. 시즌3 누적 조회수는 약 7800만회를 돌파했다. 1000만 조회수를 넘긴 쇼츠 콘텐츠도 4건에 달한다. 특히 단일 쇼츠 영상은 최고 1681만 조회수를 기록했다.

아울러 시즌4에서는 이전 시즌에서 화제를 모았던 출연자들이 다시 등장한다. 독보적인 가창력이나 예능감으로 주목받았던 출연자들이 매 회차당 한 팀씩 재출연해 한층 더 다채롭고 완성도 높은 무대를 선보인다는 게 LG헬로비전 측의 설명이다.

이훈희 LG헬로비전 PD는 “지난 3년간 ‘태군노래자랑’을 변함없이 사랑해 주신 시청자들의 성원 덕분에 시즌4까지 제작할 수 있었다”며 신규 시청자들에게는 검증된 재미를 선사할 예정이니 많은 기대와 관심을 부탁드린다”고 말했다. 김광우 기자