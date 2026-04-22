[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 지난 17일 국토교통부가 고시한 ‘수서~광주 복선전철 건설사업(제2·3공구 우선착공구간)’ 실시계획 승인과 관련해, 도촌야탑역(가칭) 신설을 위한 사전타당성조사는 이와 별개로 정상적으로 진행되고 있다고 22일 밝혔다.

수서~광주 복선전철 건설사업은 국가철도망을 수도권 북부와 남부로 이원화하고, 주요 철도 간선망과 수도권 동남권 접근성을 높여 교통 편의를 개선하기 위해 국가철도공단이 추진하는 사업이다.

수서역에서 성남 모란역 등을 거쳐 경기광주역까지 연결된다.

국토교통부 실시계획 승인·고시는 전체 노선 가운데 우선 착공이 가능한 구간의 연장과 정거장 규모 등을 담고 있다.

성남시 관계자는 “이번 고시에 도촌사거리 인근 역사 신설 계획이 포함되지 않은 점과 관련해 ‘역 신설이 사실상 무산된 것 아니냐’는 우려가 일부 제기되고 있으나, 국토교통부의 이번 실시계획 승인·고시는 사업 추진 절차상 진행된 단계일 뿐 도촌야탑역 신설 여부와는 직접적인 관련이 없다”며 “역 신설 추진이 중단되거나 배제된 것이 전혀 아니다”라고 강조했다.

이어 “현재 성남시는 도촌야탑역 신설을 위한 사전타당성조사를 정상적으로 진행하고 있으며, 해당 용역 결과에서 역 신설의 전제 조건인 경제성이 1 이상 확보될 경우, 국토교통부에 정식으로 역 신설을 건의할 계획”이라고 설명했다.

또한 “철도사업에서는 기본계획이나 실시계획 승인 이후에도 타당성이 확보될 경우 역이 추가로 반영된 사례가 있다”며 “이번 용역을 통해 경제성을 확보할 수 있는 최적의 방안을 마련하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.