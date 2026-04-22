예비·초기·성장 단계별 100개사 선발 인공지능 활용한 디지털 전환 모델 강세 펫 관광 및 웰니스 등 최신 트렌드 반영 선정 기업에 최대 1억 원 자금 지원도

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 관광산업 혁신을 이끌 관광벤처기업 100개를 선정한 ‘제17회 관광벤처사업 공모전’ 결과를 발표했다.

이번 공모전에는 전년 대비 35.2% 증가한 약 1500건이 접수되며 경쟁률 15대 1을 기록했다. 예비·초기·성장 단계로 구분해 예비관광벤처 20개, 초기관광벤처 40개, 성장관광벤처 40개 등 총 100개 기업이 선정됐다.

올해는 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 접목한 관광 서비스가 다수 포함됐다. 주요 사례로는 ▷AI 기반 아동 동반 관광객 동선 최적화 서비스 ‘하노라 키즈트립’ ▷관광사업자용 다국어 고객관리 플랫폼 ‘리플메이트’ ▷30개 언어 지원 호텔 AI 컨시어지 ‘제로바타’ ▷숙박시설 운영 자동화 플랫폼 ‘키퍼(KEEPER)’ 등이 있다.

K-컬처 확산에 따라 외국인 관광객 대상 서비스도 포함됐다. ▷K-팝 아티스트 음성 도슨트 기반 투어 ‘셀레트립’ ▷K-컬처 팬 대상 체험 연계 플랫폼 ‘팬워크’ ▷K-팝 공연 특화 모빌리티 ‘핸디버스’ ▷외국인 대상 한옥·미식 결합 상품 ‘고택 라이브 다이닝’ 등이 선정됐다.

지역 체험과 라이프스타일을 반영한 관광 상품도 포함됐다. ▷사찰 문화와 러닝을 결합한 ‘사찰런’ ▷충청 보부상 문화를 활용한 ‘충청도 새참한상’ ▷UGC 기반 펫 관광 플랫폼 ‘멍콕’ ▷자연휴양형 숙박 ‘디어캐빈’ 등이 대표적이다.

선정 기업에는 최대 1억 원의 사업화 자금이 차등 지원되며, 기업 성장 단계에 따라 ▷진단·멘토링 ▷컨설팅 ▷투자 유치 ▷판로 개척 등 지원 프로그램이 제공된다. 선정 결과는 관광산업 포털 ‘투어라즈’에서 확인할 수 있다.

민정희 한국관광공사 관광기업창업팀장은 “올해는 AI 기술과 한국 문화의 매력을 접목해 한국관광 시장에 활력을 불어넣을 혁신적인 아이디어가 돋보였다“며 ”그간 관광벤처사업을 통해 1,800여 개 기업을 발굴하고 5,300여 명의 일자리를 창출해온 만큼 앞으로도 유망 기업들이 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다“고 밝혔다.

한편 문체부는 관광벤처기업 육성을 위한 추가경정예산 지원도 추진할 계획이다.