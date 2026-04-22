직주근접·공세권 입지…74·84㎡ 중소형 위주 24일 견본주택 개관, 27일 특별공급 시작

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 경기도 평택 고덕동 일원에 공급하는 ‘고덕신도시 아테라’의 견본주택을 오는 24일 개관하고 본격 분양에 나선다고 22일 밝혔다.

고덕신도시 아테라는 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74㎡·84㎡ 총 630가구로 조성된다. 타입별로는 74㎡A 180가구, 74㎡B 134가구, 84㎡A 156가구, 84㎡B 157가구, 84㎡C 3가구로 수요자 선호도가 높은 중소형 위주로 구성됐다.

청약 일정은 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 5월 7일이며, 정당계약은 6월 28일부터 7월 1일까지 4일간 이뤄진다.

전국에서 청약이 가능하며, 무주택자이면서 일정 소득·자산 요건을 충족해야 한다. 일반공급 1순위는 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 월 납입 12회 이상 요건을 갖춰야 한다. 계약금은 10%이며 재당첨 제한 10년, 실거주 의무 3년, 전매제한 3년이 적용된다.

입지 여건도 강점으로 꼽힌다. 고덕중앙1로(예정)를 통해 지역 내 이동이 편리하고, 평택고덕IC와 어연IC 이용이 수월하다. 지하철 1호선 서정리역 접근이 가능하며, 고덕국제신도시를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 정류장도 도보권에 조성될 예정이다.

교육 인프라도 확충될 전망이다. 도보권에 유치원과 초·중학교가 신설될 예정이며, 고덕14초등학교와 고덕6중학교가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 국제학교 애니 라이트 스쿨도 2030년 개교를 목표로 추진 중이다.

단지 남측에는 문화·업무·의료·상업시설을 아우르는 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사(2028년 예정)와 평택아트센터, 도서관·박물관(예정) 등 문화시설이 들어설 전망이다. 홈플러스·코스트코·이마트 등 대형 유통시설과 영화관 이용도 수월하다.

직주근접 여건도 탄탄하다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 KG모빌리티, 송탄·어연한산·평택드림테크 산업단지가 가깝고, 고덕 R&D테크노밸리 조성도 예정돼 배후 수요 확대가 기대된다.

상품 설계는 전 가구 남향 위주 배치와 지상 공원형 단지로 쾌적성을 높였고, 74㎡ 2개 타입·84㎡ 3개 타입 구성에 현관창고·드레스룸 등 수납을 강화했다. 대부분 4베이 판상형 설계로 채광과 통풍을 확보했으며, 84㎡C는 펜트하우스로 차별화했다.

분양 관계자는 “분양가상한제 적용으로 가격 부담을 낮추고, 실거주 수요에 초점을 맞춘 설계와 커뮤니티 구성을 갖춘 점이 경쟁력”이라며 “고덕신도시 내 직주근접 입지와 향후 개발 기대감이 맞물려 실수요자의 관심이 이어질 것으로 본다”고 말했다. 입주는 2028년 10월 예정이다.