기후대응 체계 고도화 포용금융 우수성 입증

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리금융그룹이 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌의 ‘기업 지속가능성 평가(CSA)’에서 상위 10% 기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

CSA는 전 세계 주요 기업의 재무와 ESG 성과를 종합 평가해 ‘지속가능성 연례보고서’에 등재하는 제도로, 글로벌 시장에서 ESG 경영 수준을 가늠하는 대표 지표로 활용된다.

올해 평가는 59개 산업군 약 9200개 기업을 대상으로 진행됐으며, 이 가운데 848개 기업이 연례보고서에 포함됐다. 우리금융은 뱅킹 산업군에서 상위 10%에 이름을 올리며 글로벌 수준의 ESG 경쟁력을 입증했다는 평가다.

특히 기후위기 대응 전략과 포용금융 확대, 인적자본 관리 등 주요 항목에서 높은 평가를 받았다. 또 탄소배출 감축 기반의 기후 대응 체계 고도화와 금융 취약계층을 위한 맞춤형 상품·서비스 확대 등 포용금융 강화 노력도 반영됐다.

임종룡 우리금융그룹 회장은 “앞으로도 기후변화 대응 역량을 강화하고, 녹색·전환금융 활성화와 금융 취약계층 지원을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 한편 우리금융은 작년 글로벌 환경평가기관인 CDP의 기후변화 대응 평가에서도 최고 등급인 ‘리더십’을 획득한 상과를 거뒀다.