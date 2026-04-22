[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사는 청소년·청년 지원 단체인 (사)가치있는누림과 협력해 고립·은둔 및 자립준비청년 지원 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

공사 운영 체육시설에서 수영·헬스·배드민턴 등 다양한 취미·문화 프로그램을 이용하면 이에 따른 실비와 인센티브를 제공하는 방식으로 운영된다.

이 사업은 지난해 시범사업으로 첫 추진됐다. 3개월 동안 모두 11명이 참여, 사만족도는 5점 만점에 4.4점에 달했다. 참여자의 90%가 지속 참여 의사를 보였다.

사업 대상은 만 19세부터 39세까지의 고립·은둔 청년뿐만 아니라 자립준비청년까지 확대된다. 안산시 청년정책관과 (사)가치있는누림의 협력을 통해 대상자를 발굴·추천받아 운영된다.

사업 기간은 기존 3개월에서 6개월로 확대해 오는 6월부터 11월까지 추진한다. 지원 방식을 개선해 별도의 출석 요건 없이도 프로그램 실비를 지원한다.

출석 및 참여 수준에 따라 인센티브를 지급하고, 사업 기간 내 취업에 성공할 경우 별도의 취업 인센티브를 제공하는 등 참여 동기를 강화했다.