김선태, 20분 영상서 3분 만에 잠들고 17분 숙면… “본질 꿰뚫은 광고” 반응 시몬스 “영상 공개 직후 매장 방문 구매도”… 웃음과 화제성 다 잡았다

[헤럴드경제=홍석희 기자] “잠이 잘 올 거래요. 솔직히 안 믿어요. 불면증이 쉽게 고쳐지지 않습니다”

믿지 않는다던 그는 정말 잠이 들었다. ‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태가 시몬스의 멀티 브랜드 N32와 손잡고 내놓은 영상이 공개 15시간 만에 120만 조회를 넘기며 흥행에 성공했다. 침대 광고에 주로 등장하는 이미지 설명 대신, 아예 광고 주인공이 누워 자버리는 정공법이 통했다는 평가다. 광고영상을 본 직후 시몬스 매장에 찾아온 고객이 있는가하면, 다음날인 22일에는 시몬스 고객센터에 구매 문의 전화가 ‘릴레이’를 이루는 것으로도 알려진다.

22일 침대업계에 따르면 김선태 유튜브 채널에는 전날 오후 6시 ‘시몬스 홍보’라는 제목으로 N32 협업 영상이 올라왔다. 이 영상은 게재 15시간만인 이날 오전 10시 현재 조회수 128만회를 기록했다. 이 영상은 김선태 채널의 다른 영상들이 2~5분 가량인 것과 비교하면 비교적 긴 20분에 이르는 장편 콘텐츠다. 영상이 길어진 이유는 김선태가 영상을 찍다 실제로 잠이 드는 모습이 담겨있기 때문이다.

김선태는 영상 도입부에서 특유의 무심한 듯 재치 있는 말투로 “안녕하세요. 김선태입니다. 숙제부터 하겠습니다”라며 운을 뗀다. 이어 N32를 두고 “시몬스에서 새로 만든 브랜드”라며 “레이블 개념”이라고 소개한다. “하이브와 쏘스뮤직 같은 관계”라고 비유를 들고, 제품명은 “엔써리투”라고 읽는다고 설명했다. 모션베드에 대해서는 “이렇게 올라가죠. 마치 요양원 베드처럼”이라고 말했다.

이어 김선태는“관심을 많이 받고, 제 의도와 다르게 일이 커지는 경우도 있었고, 그래서 불면증이 심해졌다. 보통 새벽 3시에 잔다”고 말했다. 김선태는 이어진 장면에서 그는 “잠이 잘 올 거래요. 솔직히 믿지 않습니다. 불면증이 쉽게 고쳐지지 않습니다”라고 말한 뒤, 불과 3분 만에 잠에 빠져든다. 김선태 채널에 올라온 영상 대부분이 2~5분 가량 길이인데, ‘시몬스 홍보’ 영상은 20분으로 비교적 긴 것은, 김선태가 실제로 잠을 자는 모습이 찍혀 영상이 길어졌기 때문이다.

영상에 대한 온라인 반응은 폭발적이다. 한 댓글은 “내가 본 침대 광고 중에서 가장 쌈박하고 가장 본질적”이라고 썼고, 이 댓글에는 9700개의 공감표시가 달렸다. 또 “최고의 침대 홍보는 실제로 자는 거다”에는 1100개가 넘는 공감이 붙었다.

한 댓글은 “불면증 고치려고 대학병원 다니고 있는데 시몬스를 몰랐습니다”, “불면증 심한 사람이 시몬스에서 잘 잔다? 최고의 홍보” 같은 댓글도 수백개의 호응을 얻었다. “살다 살다 이런 잠방 광고를 보게 되네. 침대 광고가 잠 잘 자는 것 이상 뭐가 있나”는 반응이 올라왔다.

김선태 캐릭터 호감 반응도 많았다. “진짜 올해 본 영상 중에 제일 크게 빵터짐”, “저렇게 떠들다가 바로 퍼져서 자는 정도면 얼마나 편한 거냐”, “요즘 불면증이다 이런 내용 다른 영상들에서 말해놓고 여기서 꿀잠 자면 홍보 미쳤다” 댓글도 올라왔다. 또 “침대 광고가 잠 잘 자는 거 이상 뭐가 있나요? 발상의 전환”, “정말 이 광고 최고닷, 역시 김선태” 같은 반응도 있었다.

시몬스 측도 반응이 기대 이상이라고 했다. 시몬스 관계자는 “어제 오후 6시 이후 영상을 보자마자 매장에 와서 구매한 사람도 있었다”며 “오늘 오전에는 고객센터 문의 전화가 릴레이처럼 이어질 만큼 반응이 폭발적”이라고 말했다.

한편 김선태가 취침한 시몬스의 제품은 ‘N32 모션베드’다. 시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32의 대표 제품군 중 하나로, 5개의 플레이트로 구성돼 사용자의 자세와 수면 환경에 따라 각도를 세밀하게 조절할 수 있다.