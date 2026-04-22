김대식 국민의힘 의원 라디오 인터뷰 “NSC 넘버3 만났지만 보안상 실명 공개 어려워” “사진 한 장에 메시지 관리 실패하며 실적 묻혀”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 김대식 국민의힘 의원은 22일 장동혁 당대표 방미 일정과 관련해 “JD 밴스 부통령와 마코 루비오 국무장관을 만나려 했지만, 도널드 트럼프 대통령의 긴급회의가 길어져 못 만나고 온 것”이라고 밝혔다.

당대표 특보단장인 김 의원은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’ 인터뷰에서 장 대표 ‘방미 성과’ 논란과 관련해 “2박 4일 핵심 포인트만 다녀왔으면 상당히 긍정적인 측면이 많았을 텐데, 한 장의 사진과 메시지 관리에 실패하며 실적이 묻혔다”며 이같이 말했다.

김 의원은 “국민들과 당원들에게 그런 모습을 보여드린 데 대해 정말 죄송스럽게 생각한다”며 “아무리 좋은 정책도 국민이 아니라고 하면 아닌 것”이라고 했다.

김 의원은 대신 “NSC 고위급 인사인 넘버3를 만났다. 다만 이름을 밝히지 마라고 한 국제적 약속이 있다”며 실명 공개는 아꼈다.

김 의원은 장 대표가 차관보 뒷모습 사진만 찍어 올린 인사에 대해서는 “누군지 모른다”며 “차관보가 30명 되는데, 물어보지는 않았다. 한번 물어보겠다”고 답했다.

아울러 “영 킴 의원, 에이드리언 스미스 의원, 라이언 징키 의원, 조 윌슨 의원, 빌 해거티 의원 등을 만났다”며 “야당 대표가 2박4일 동안 이런 인사들을 만난 건 의미가 있다”고 했다.

김 의원은 방미 비용 논란에 대해서는 “현재 결산을 진행할 것”이라며 “필요하다면 공개하겠다”고 말했다.

김 의원은 일각에서 지방선거를 앞두고 방미했다는 지적에 대해선 “미국에서 대한민국을 불안정하게 보는 시각이 있는 상황에서 보수 정당 대표가 가서 한미동맹에 빈틈이 없다는 메시지를 주는 건 의미가 있다”며 “국제 정세가 안정되면 결국 지방과 대한민국 경제에도 도움이 된다”고 말했다.

아울러 “공당의 제1야당 대표가 외교 일정을 소화하는 것은 지방선거 하나만 놓고 볼 문제가 아니다”라며 “한미동맹의 안정성과 국익 차원에서 넓게 볼 필요가 있다”고 주장했다.